Guadalajara presenta avances en Alerta de Violencia

Un grupo de mujeres se manifiesta fuera de Palacio Municipal para exigir que se tomen en cuenta sus propuestas

GUADALAJARA, JALISCO (08/FEB/2017).- A un año de que Jalisco emitiera la Alerta de Violencia Contra las Mujeres, el municipio de Guadalajara realizó una rueda de prensa para presentar los avances que se tienen: iniciativas, convenios, mesas operativas, entre otras acciones fueron las que presentó la regidora Guadalupe Morfín Otero, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género.

“Las acciones y estrategias en las que he participado, para dar respuesta a la Alerta de Violencia Contra las Mujeres han sido colectivas, han contado con la valiosa colaboración de distintas áreas operativas del gobierno municipal, que han ayudado a construir una agenda municipal, en la que se trabaje por poner fin a la violencia que vivimos las mujeres en nuestra ciudad”.

La regidora destacó dos iniciativas que han sido impulsadas por ella: un convenio de colaboración con el Centro de Justicia para las Mujeres de Jalisco, para crear un formato único de atención y procesos de derivación entre municipio y Estado para acortar tiempos de atención; además de un convenio con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para capacitar y habilitar como peritos forenses, en la especialidad de psicología forense, a cuatro personas de distintas dependencias.

Además, se creó un “Artículo transitorio en el presupuesto de egresos 2017, mediante el cual se instruye a Servicios Médicos Municipales, Comisaría de la Policía Preventiva, Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara, Justicia Municipal y DIF Guadalajara, para que con el presupuesto que les ha sido asignado, ejecuten las acciones necesarias para dar respuesta a las acciones de la Alerta”.

Por otro lado, Carmen Julia Prudencio González, directora de Vinculación Social y del Delito de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, aseguró que se creó una mesa operativa para la prevención de la violencia, con la cual se ha tenido información mucho más certera y que se ha incrementado el patrullaje en 13 rutas, con los reportes que se tenían anteriormente.

Mientras que Diego Monraz Villaseñor, coordinador general de Servicios Públicos Municipales, quien dijo que se está trabajando en tres ejes: rehabilitación del espacio público, senderos escolares seguros, con lo que se hicieron trabajos intensivos en los alrededores de CUCSH, CUCS y CUCEI, y cambio de 40 mil luminarias, en donde se dio prioridad a los lugares con más reportes de agresión.

Antes de esto, un grupo de mujeres, representantes de colectivos, se manifestó fuera de Palacio Municipal para exigir que se tomen en cuenta sus propuestas, dentro de las acciones que propone la alerta.

“Tenemos un año trabajando, todas las organizaciones que estamos presentes, en esta alerta, estuvimos en las mesas. No hacemos una crítica de que no sirve esta alerta, el asunto es que no se ha avanzado como tendría qué ser. Hay más de mil 500 proyectos que se podrían presentar y ustedes nos están manejando uno, cuando aún falta mucho para que pueda mejorar”, comentó Ana Laura Orozco, presidenta de la Asociación Civil “Mujeres Líderes en Progreso”.

Además, reclamaron que las muertes continúan y que los números entre Fiscalía y el IJCF no cuadran.

Morfín Otero salió a recibirlas y les aseguró que se continúa trabajando y que la alerta dará resultados a corto y mediano plazo. También les dijo que las puertas están abiertas y el municipio está para escucharlas y tomarlas en cuenta.

EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN