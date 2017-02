Por laudos, podrían suspender a tres alcaldes de Jalisco

Se trata de los munícipes de Guadalajara, Tonalá, Hostotipaquillo y del síndico municipal de Gómnez Farías

GUADALAJARA, JALISCO (07/FEB/2017).- La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado aprobó iniciar procedimientos de suspensión en contra de los alcaldes de Guadalajara, Tonalá, Hostotipaquillo y del síndico municipal de Gómez Farías, quienes deberán llegar a un acuerdo con los demandantes.

En el caso de Tonalá, un juez de Distrito ordena el pago de 974 mil pesos correspondiente al expediente laboral 1505/2010-A; a Guadalajara se le exige el pago de 827 mil pesos, de acuerdo al expediente 171/2010 C1; al síndico de Gómez Farías se le solicita un pago de 186 mil pesos, establecido en el expediente 1410/2011-G1.

A pesar de que Hostotipaquillo ya pagó y reinstaló a una trabajadora, se le exige que la inscriba a Pensiones del Estado de manera retroactiva, "Hostotipaquillo exhibió un cheque por 20 mil pesos, en relación a lo equivalente a lo de Pensiones, pero no puede ir a pagar a Pensiones, no puede ir a dar de alta a un trabajador, es la incongruencia y nosotros tenemos que acatar esa disposición", destacó el presidente de la comisión, Jorge Arana Arana.

El diputado priista recordó que después de la jurisprudencia del 9 de diciembre, los diputados deben acatar todas las disposiciones de los jueces de distrito, de lo contrario podrían ser suspendidos e incurrir en responsabilidad penal.

Recordó que a la fecha no ha sido suspendido ningún alcalde, sin embargo, esto podría ocurrir si los presidentes municipales no llegan a un acuerdo de pago, "antes de esa jurisprudencia del 9 de diciembre nosotros desechábamos los asuntos por no tener el soporte suficiente, pero después del 9 de diciembre, nosotros debemos acatar esa disposición (...). Yo espero no vernos en esa situación, yo espero que los alcaldes lleguen a una negociación con los trabajadores".

El diputado aclaró que el inicio de los procedimientos de suspensión aún debe ser aprobado por el pleno, y a partir de esa fecha, los alcaldes tienen 15 días hábiles para dar cumplimiento a la resolución.

La semana pasada, el pleno aprobó iniciar el procedimiento en contra del alcalde de Chapala, sin embargo, el presidente de la Comisión de Gobernación informó que ayer acudió al Congreso el jurídico de ese municipio para notificarles que ya llegaron a un acuerdo y evitar así la suspensión.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ