Comerciantes acusan desalojo del Ayuntamiento tapatío

Piden al municipio que regularice su situación y les otorgue licencias; la autoridad señala que no tienen permiso y venden piratería

GUADALAJARA, JALISCO (07/FEB/2017).- Al asegurar que los retiraron de su lugar sin justificación, alrededor de 50 comerciantes del Tianguis Luis Manuel Rojas se manifiestan esta mañana a las afueras del Ayuntamiento de Guadalajara para exigir su reinstalación.

Este lunes, personal del Ayuntamiento realizó un operativo en el tianguis para impedir que se instalaran comerciantes irregulares bajo el argumento de que no cuentan con permiso y que además venden piratería, lo que atenta contra el reglamento municipal.

En el tianguis, hay un total de 285 puestos entre comerciantes regulares e irregulares. Los afectados con la acción del municipio son alrededor de 50.

Guillermina, líder de los tianguistas, pidió al municipio que regularice su situación y les otorgue licencias. Indicó que llevan más de 10 años instalándose en el sitio.

“No vamos a permitir que se nos levante tan injustamente. Somos gente ordenada, tenemos una persona que limpia y además tenemos firma de los vecinos”, afirmó la líder de los tianguistas y señaló que rentan baños públicos y de los vecinos.

“Llegué el lunes desde las cinco de la mañana y ya estaban ellos ahí esperando a la gente para que no se instalara. Les pedí que me enseñaran un oficio y no quisieron”.

Juan Morán, comerciante del tianguis, calificó como injusto el operativo del Ayuntamiento pues señaló que la mayoría de los que trabajan en el sitio son personas de la tercera edad que ya no pueden conseguir trabajo.

De momento, el acceso al Palacio Municipal se encuentra restringido.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS