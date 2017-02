Magistrados no tienen contemplado reducir sueldos

El presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, reconoce que no han manifestado su intención de sumarse a las medidas de austeridad

GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2017).- A pesar de que el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Estéves redujo su sueldo, reconoció que el resto de los magistrados no han manifestado la intención de hacer algo similar para sumarse a las medidas de austeridad implementadas por los poderes públicos del estado, pues insistió en que es inconstitucional.



"En el tema específico del Poder Judicial hay disposición expresa en la Constitución que impide la eliminación o reducción de prestaciones laborales de los magistrados", subrayó.



Cuestionado en torno a si los magistrados podrían realizar una donación de sueldo para formar parte de esta política, Suro respondió: "Eso será (decisión de cada uno de los magistrados), yo por mi parte ya hice una reducción de 70 mil pesos al mes".



Con relación al resto de los gastos considerados como "estériles" en el Poder Judicial, comentó que ya se lleva a cabo un análisis para reducir la nómina en el Consejo de la Judicatura, sin embargo, aclaró que esto no podría aplicarse en el Supremo Tribunal, debido a que no existe una nómina obesa.



Suro Estéves aseguró que se realiza también una revisión de los gastos operativos que se realizan en cada una de las salas, sin embargo, dijo desconocer para cuándo podría quedar listo, "poco a poco lo estamos viendo (...). No tenemos un plazo".



Sobre la controversia constitucional que promovió el Poder Judicial para evitar la aplicación de la Ley de Austeridad y Ahorro, tras argumentar que se trataba de una invasión de poderes, el presidente magistrado recordó que se negó la suspensión, pero el proceso se mantiene ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Descartó que debido a la política de austeridad que se implementó a partir del 'gasolinazo' se tenga la intención de retirarla, aunque aseguró que actualmente se aplica en su totalidad.



EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ