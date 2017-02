Kumamoto presume apoyo a ‘Sin voto no hay dinero’

El diputado independiente asegura que la iniciativa ha recibido un gran respaldo

GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2017).- Tras sostener reuniones con diputados de las diferentes bancadas en el Congreso de la Unión, el diputado independiente, Pedro Kumamoto, aseguró que la iniciativa 'Sin voto no hay dinero' ha recibido un gran respaldo y espera que ésta pueda avanzar en abril próximo.



Subrayó que uno de los que ya está comprometido es el diputado federal independiente Manuel Clouthier, la fracción completa de Movimiento Ciudadano, así como algunos diputados perredistas, o en el caso de los panistas, con el diputado Marco Cortés quien se comprometió a analizar la austeridad en los partidos políticos, "y liderazgos ahora sí que transversales e históricos como Cuauhtémoc Cárdenas para la izquierda o como Margarita Zavala en la derecha, pues encuentran interesante y apoyan esta iniciativa".



Con relación a los legisladores priistas, comentó que estos se comprometieron a analizarla junto con su partido.



Cuestionado con relación a que la bancada priista se ha manifestado a favor de trabajar en la reducción de diputados y senadores, Kumamoto comentó que esto permitiría un ahorro de alrededor de dos mil millones de pesos, en tanto que la propuesta de Sin voto no hay dinero, plantea una reducción de alrededor de 2 mil 200 millones de pesos anuales.



El diputado independiente insistió que actualmente no sólo cuenta con el respaldo a través de firmas, sino promotores en todo el país que suman alrededor de 25 mil personas, que se han comprometido a llevar a cabo sesiones normativas y de trabajo con los diputados locales.



Informó que la comisión de Puntos Constitucionales deberá dictaminar la iniciativa antes del mes de abril, para que pueda aplicarse antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, "muchos partidos políticos mostrando su beneplácito al respecto, actores ya comprometidos, fracciones enteras ya comprometidas".

A nivel local, se tiene contemplado que las iniciativas relacionadas a la reducción de financiamiento público que reciben los partidos políticos pueda concretarse antes de mayo.



