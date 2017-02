Tlaquepaque tira 51 MDP en sistema de seguridad

Después de tres años de operación, cancelan Sistema de Alerta Vecinal por no ser funcional

GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2017).- Después de tres años de operación, el Sistema de Alerta Vecinal (SAV), con el que el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque buscaba reducir los robos a casa habitación y negocios, fue cancelado, por lo que los 17 millones de pesos anuales que costaba el servicio —51 millones en tres años— fueron un gasto prácticamente dilapidado.

De acuerdo con el comisario de Seguridad del municipio, Gustavo Jiménez Moya, la cancelación del programa, que inició en 2014, se debió a varios factores.

“Principalmente la operatividad no era funcional; segundo, el costo; la plataforma ni siquiera era nuestra, son asuntos que no cuidaron. No vamos a hacer críticas hacia las administraciones que lo contrataron, pero el hecho que no haya ni confidencialidad pues se pueden dar hasta ilícitos”, aseguró.

Con el sistema, se esperaba que los vecinos de las 178 mil fincas de Tlaquepaque ingresaran sus datos y se programaba una marcación automática en caso de emergencia. Sin embargo, en un año sólo se registraron 55 mil interesados.