Sistema de Alerta Vecinal en Tlaquepaque registra pocas llamadas

El comisario aseguró que, a pesar de la poca respuesta, se redujeron los delitos

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO (06/FEB/2017).- El Sistema de Alerta Vecinal (SAV) que implementó el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque en 2014 generaba una llamada y media al día, si se desglosa el número de reportes recibidos a través de la plataforma en los últimos meses de operación del programa. Si se toma en cuenta el costo de 17 millones de pesos al año por el servicio, el costo por alerta para el municipio fue de 29 mil 535 pesos, aproximadamente.

Según los últimos datos registrados, entre enero y mayo de 2016 se recibieron sólo 237 reportes, uno y medio al día.

De los reportes, la mitad se activaron de manera accidental, “por lo que se generó la movilización de personal operativo en emergencias inexistentes”, dijo el comisario de Seguridad Pública, Gustavo Jiménez Moya.

Del resto de alertas, 100 fueron activadas de manera intencional pero no para reportar emergencias sino para quejas. Sólo 19 alertas, una cada semana, eran por urgencias de robo o accidentes.

“Es un costo muy alto por un sistema que no estaba operando como tal, estamos hablando que sólo 8% eran emergencias. Estaba desfasado, no lo supieron operar”, reconoció Jiménez Moya.

Sí se redujeron robos

Pese al poco uso que se le dio al SAV en Tlaquepaque, coincidentemente sí se redujeron las cifras de robos a casa habitación y a negocio desde que comenzó a operar, afirmó Jiménez Moya.

Por ejemplo, en 2014 los robos con violencia y sin violencia a casa habitación sumaron 301 eventos, cifra que se redujo a la mitad en 2016, cuando se reportaron sólo 145 ilícitos de estos dos tipos según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo mismo ocurrió con los robos a negocio, que pasaron de 237 en 2014 a 180 el año pasado.

Hay incertidumbre por datos personales

La presente administración de Tlaquepaque no considera reactivar el Sistema de Alerta Vecinal pese a las expectativas favorables, además porque creen que la información que dieron las personas estaba en riesgo, debido a que el sistema era operado por una empresa externa, expuso el comisario de Seguridad, Gustavo Jiménez Moya. No obstante, aún no definen cómo recuperarán los datos. “Todavía se van a ver las cuestiones legales para ver hasta dónde vamos a llegar, pero ahorita por el momento lo que es, es desactivarlo porque no es operable y el costo es muy alto”.

DELITOS A LA BAJA

Robo a casa habitación

Año Sin Violencia Con violencia Total 2014 266 35 301 2015 143 21 164 2016 128 17 145

Robo a negocio

Año Sin Violencia Con violencia Total 2014 131 106 237 2015 102 74 176 2016 53 127 180

*No reportó noviembre y diciembre

Servicio con inconsistencias

El Sistema de Alerta Vecinal de Tlaquepaque consistía en registrar los números telefónicos de los habitantes de una casa o negocio, quienes en teoría debían proporcionar además los números de sus vecinos. Posteriormente se programaba un número 01 800 en la tecla 2 para marcación automática en caso de emergencia, que podía ser robo, incendio o accidente.

Tras marcar, se colgaba y una operadora devolvía la llamada para preguntar el tipo de alerta. Al confirmar la urgencia se enviaba una unidad (patrulla, bomberos, ambulancia) en un promedio de 17 minutos y se lanzaba una alerta a los familiares registrados y a los vecinos.

Fue tan poca la respuesta que las autoridades tuvieron que ir directamente a las casas a registrar los números, pero además surgieron fallas pues no se llenaban todos los datos, como los números de los vecinos, o no se constataba que se programara el número 01 800 en los móviles de los registrados, según se constató en 2015.