Buscan frenar descuentos a transportistas irregulares

La fracción del PVEM presentará la iniciativa para que mototaxis no accedan al descuento

GUADALAJARA, JALISCO (05/FEB/2017).- A pesar de que la Ley de Movilidad contempla sanciones a quienes prestan el servicio de transporte público de manera irregular, entre éstos los mototaxis, los integrantes de la fracción del Partido Verde buscan una reforma para eliminar la posibilidad de que accedan a algún descuento en el pago de multa.



La iniciativa propone modificar el artículo 199, para que se agregue: "Las reducciones en el pago de multa a que se hace alusión en el presente artículo, no aplicarán para quienes cometan la conducta prevista en el artículo 187 (sanciones por no contar con permisos) fracción I de esta Ley".



Los diputados destacan que con esto se podría inhibir el fenómeno de la prestación informal del servicio, ya que actualmente la sanción mínima es de 11 mil 323 pesos, sin embargo, cuenta con la prerrogativa de realizar el pago de su cédula de infracción al 50 por ciento, liberar el vehículo, "y por consiguiente continúa reincidiendo en la prestación del servicio, por ello resulta necesario e impostergable el buscar que no tengan derecho a esa dispensa del descuento que se tiene del pronto pago, ya que ese tipo de vehículos al prestar el servicio de transporte, ponen en riesgo la integridad física de los usuarios asó como la del chofer y prestan el servicio de manera irregular y desleal con el transporte que está regularizado".



De acuerdo a los datos que se presentan en la iniciativa, que la semana pasada fue turnada a comisiones para su análisis, se destaca que la Semov ha aplicado tres mil multas por esta falta, y hasta el pasado 24 de enero se habían levantado 275 unidades.



EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ