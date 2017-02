Al momento, Catedral intacta por paso de ‘La tapatía’

El cardenal de Guadalajara señala que no hay daños o temblores por la tuneladora

GUADALAJARA, JALISCO (05/FEB/2017).- José Francisco Robles Ortega, cardenal de Guadalajara, señaló que la Catedral no ha registrado daños o temblores por el acercamiento de la tuneladora "La tapatía", que el pasado 2 de febrero ya estaba a una cuadra de distancia. "Lo último que yo sé es que está citado el padre que representa la Catedral y el canónico encargado a una junta el jueves para que les den los detalles de los avances y de cómo va, pero ninguna novedad".



Robles indicó que el monitoreo en el inmueble es permanente. "No se va a esperar a que pase la tuneladora a ver qué quedó, en la medida que la tuneladora va avanzando se está monitoreando, si hay alguna manifestación física de un daño hasta se deberá parar para reforzar las medidas de seguridad".



Acerca del cierre de avenida Hidalgo, consideró que si así se decidió es porque era una medida necesaria. "Todo lo sea para prevenir está bien".



Durante la misa de mediodía, el cardenal habló sobre la invitación que hace Jesús a que las personas proyecten su luz en el mundo. "Proyectarla en nuestra vida con actos muy concretos y puntuales, el mundo requiere acciones que sean luz, iluminadoras, motivadoras, esperanzadoras porque tenemos muchos tintes de tiniebla, y eso más bien genera temor, miedo y desesperanza".



Sobre si las manifestaciones que se siguen realizando contra el "gasolinazo" irían en contra de esa luz, el cardenal dijo que al contrario. "Son la expresión de legítimas inquietudes, deseos como ciudadanos con luz siempre y cuando se hagan en el respeto de la ley.



Robles pide dejar de hablar de Donald Trump



José Francisco Robles Ortega consideró que la pausa del Gobierno Federal para el nuevo "gasolinazo" genera inquietud y desconcierto. "Prueba de ello es que la sociedad se sigue manifestando".



También recordó que cuando el Episcopado Mexicano se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto para hablar del tema, le manifestaron el enojo de la sociedad por otros asuntos como la corrupción, impunidad, desviación de recursos destinados al bien de la sociedad y se aprovechan personalmente. "Eso lo expresamos, siento que en este momento se ha polarizado el tema del desempeño del presidente del país vecino (Donald Trump), que sí nos afecta, pero estamos descuidando lo que tenemos que hacer nosotros, me da la impresión de que se le dedican mucho espacio en los medios a ver qué hizo, qué dijo, cómo reaccionó su gabinete y eso nos distrae, nos preocupa pero no nos ocupa en lo que debería que es la situación del país".



