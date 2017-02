Rechazan reforma constitucional en favor de derechos indígenas

La propuesta contaba con 18 votos a favor y 17 en abstención, cuando se requería de 26 para que pasara

GUADALAJARA, JALISCO (03/FEB/2017).- En medio del debate que se generó sobre el tema, los diputados rechazaron aprobar la reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, a través de la cual se busca reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho.

El dictamen fue sometido a dos rondas de votación, debido a que se requería de 26 votos para que esta pasara, sin embargo, las abstenciones impidieron que esto sucediera.

En la segunda votación se emitieron 18 votos a favor y 17 en abstención, estos últimos de los diputados priistas y panistas, lo que provocó la molestia de la diputada emecista, Fela Pelayo López, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y promotora de la iniciativa, debido a que el año pasado 32 legisladores le solicitaron convertirse en autores de ésta.

"Hoy no juntamos ni los 26 que se necesitaban para aprobarse, y a eso se le llama hipocresía, y sabemos que no es coincidencia, sabemos que eso es querer seguir abusando del poder, y ¿Qué creen? Que no los vamos a dejar (...). Y ustedes priistas y ustedes panistas, están haciendo algo mal y están haciendo algo injusto y no los vamos a dejar, porque los indígenas no están solos, porque ya son muchas las minorías violentadas en sus derechos".

Posteriormente en entrevista, la diputada comentó que actualmente las comunidades indígenas están bajo la figura jurídica de sujetos de interés público, es decir, que el gobierno del Estado tiene la tutela de las comunidades, cuando los indígenas son dueños de sus tierras, "y las decisiones que toma el gobierno en torno a las comunidades es aislado a lo que ellos puedan pensar a lo que ellos puedan decidir".

Con esta reforma, dijo, el Estado tendría la obligación de ponerse de acuerdo con las comunidades en torno a las decisiones que se tomen dentro de su comunidad (...), "precisamente el consultarles a las comunidades, es saber qué necesitan, no decidirlo por ellos".

Debido a que la iniciativa se rechazó, Pelayo subrayó que dentro de seis meses volverá a presentarla y si es necesario insistir cada medio año en lo que resta de la legislatura, lo hará.

Por su parte, el diputado priista Antonio López Orozco, señaló que se violaron diversas disposiciones legales, debido a que la iniciativa no contaba con el aval de una consulta a las comunidades, "en primer lugar es obligatoria la formulación de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, en los términos que marca la ley".

La diputada insistió en que sí se llevaron a cabo consultas a través de talleres participativos en diferentes zonas del Estado.



EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ