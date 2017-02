Retienen por una hora a ministeriales en Michoacán

Integrantes de la CNTE dejaron libres a los uniformados en buen estado de salud

LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN (03/FEB/2017).- Integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desarmaron y retuvieron por cerca de una hora a dos policías ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR) en la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas.

Funcionarios de la PGR consultados por El Universal, confirmaron que las dos personas retenidas son agentes ministeriales y pertenecen a su institución, además de que fueron liberados en buen estado de salud.

A decir de los profesores, los agentes intentaron infiltrarse en la manifestación y bloqueo que mantienen sobre las vías del tren y que cruzan esa tenencia del municipio porteño.

Al notar la presencia de los dos agentes, los docentes enardecieron; uno de los retenidos dijo trabajar en la PGR.

“Venimos a cerciorarnos que las cosas estén con normatividad, que no haya problemas; nosotros no los venimos a interrumpir. Ciertamente nos vieron, nos abordaron, pasó esta situación de las cuales nosotros queremos salir sin ningún problema; nosotros no queremos hacer ninguna afectación con ustedes”, expresó uno de los retenidos.

“¿Quién los mandó?”, cuestionó insistente uno de los manifestantes.

“Nosotros venimos a petición del Ministerio Público Federal, en relación a sus compañeros (detenidos), al domicilio de sus compañeros, veníamos a checarlos, a hablar con ustedes, cosa que no se puede y por eso no íbamos a venir aquí a Guacamayas; simplemente vamos a decirles (MP Federal) que las personas que están aquí están manifestándose de forma libre, por lo cual no queremos problemas”, respondió titubeante uno de los hombres.

Imágenes en poder de El Universal revelan que uno de los policías ministeriales insistía en que no habían tomado más fotografías que las que aparecían en su teléfono móvil, que también les fue quitado y, que a decir de la conversación, les fueron borradas.

La CNTE bloqueó desde el pasado miércoles las vías del tren en esta tenencia del municipio de Lázaro Cárdenas para exigir, entre otras cosas, la liberación de uno de sus compañeros detenidos el pasado 7 de diciembre en ese mismo lugar y que fue vinculado a proceso ante un juez federal, por el delito de sabotaje.

En un intento de desalojar las vías del tren, elementos de la Policía Michoacán se enfrentaron con la CNTE y detuvieran a seis docentes más, que también fueron detenidos y trasladados a la delegación de la PGR en Morelia, por el delito de ataque a las vías federales de comunicación.

En el marco de estas protestas, un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, le prendieron fuego a una tienda de conveniencia de esa misma zona hasta dejarla en escombros.