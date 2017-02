Cierre de túnel de Hidalgo genera caos vial

Automovilistas se quejan por la falta de señalamientos que entorpecían la circulación vial

GUADALAJARA, JALISCO (03/FEB/2017).- La falta de señalamientos y de información previa sobre el cierre a la circulación en el túnel de avenida Hidalgo, generó caos vial, desde Chapultepec hasta Contreras Medellín. A pesar de que en su cruce con Enrique Díaz de León y Federalismo se encontraban agentes de la Secretaría de Movilidad desviando el tráfico, los conductores no entendían lo que estaba pasando y continuaban circulando por el único carril abierto.



Un conductor aseguró estar circulando desde avenida Chapultepec hasta Mariano de la Bárcena y el trayecto le llevó 35 minutos, aproximadamente. "No avisan y tampoco cierran la circulación, aquí se hace un desorden".



Y es que, quienes controlaban el tráfico en el corte a la circulación en Federalismo e Hidalgo sólo lograban que unos pocos automóviles tomaran vías alternas, esto, sin duda, debido a una correcta señalización. Lo cual ocasionó que los automovilistas siguieran derecho hasta Mariano de la Bárcena, en donde sólo tenían dos opciones: quienes fueran al centro podían circular hasta Contreras Medellín y girar hacia el Norte, o girar hacia el Sur para tomar López Cotilla, quienes tuvieran un camino más largo por delante.



Otro automovilista inconforme aseguró que había tomado avenida Hidalgo en Federalismo, "yo pensé que estaban haciendo algo en los otros tres carriles y por eso estaba cerrado, ¿por qué no dicen desde allá que está cerrado el túnel? Nos evitaríamos el caos".



Además, las calles Contreras Medellín y Mariano de la Bárcena también presentaron gran carga vehicular, ya que además del tráfico habitual, se tuvo la presencia de aquellos que fueron desviados. Por otra parte, en estos cruces los conductores no respetaban los semáforos, lo que ocasionaba un mayor caos.



En cuanto a las vías alternas, la más conflictiva era Juan Manuel, ya que es la primer calle paralela hacia el sur y la mayoría de los automóviles se incorporaban a ella. Uno de los conductores aseguró tener más de media hora desde avenida Chapultepec hasta Santa Mónica debido al tráfico en esa vía.



El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) anunció, la noche de este jueves, el cierre, que comenzó a las 00:00 horas del viernes y continuará hasta las 5:00 del sábado, debido al paso de la tuneladora de la Línea 3 por el Centro Histórico.



