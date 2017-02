Perforan más pozos ante retraso de El Zapotillo y El Purgatorio

La falta de recursos económicos y los problemas legales mantienen atorados los dos proyectos de abasto de agua para la metrópoli

GUADALAJARA, JALISCO (02/FEB/2017).- No hay avances sustanciales en los dos proyectos de alto calado para garantizar la viabilidad hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara: la Presa El Zapotillo y la derivadora El Purgatorio.

El IV Informe de Actividades del gobernador Aristóteles Sandoval sólo menciona tres veces la represa que se encuentra en pausa desde hace tres años en el municipio alteño de Cañadas de Obregón, y dos veces a El Purgatorio.

Sobre la primera, insiste en los “espacios de diálogo” que abrió con la comunidad que habita las zonas que serán inundadas al comenzar a llenar el embalse. “Con distintos actores de la sociedad civil, entidades gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de facilitar la retroalimentación y promover acuerdos estables a corto, mediano y largo plazo”.

Respecto a El Purgatorio, sólo se menciona que ya “terminaron las ingenierías básicas” para que este año arranque la segunda fase, que ya incluye el sistema de bombeo desde el Río Verde a las plantas potabilizadoras.

El Gobierno del Estado entregó apenas 25 millones de pesos al proyecto durante el año 2016, aunque “para cubrir los siete mil 104 millones (…) se tiene la autorización del Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura de tres mil 087 millones a fondo perdido, equivalente al 49% del total a invertir”.

Mientras, el crecimiento de Guadalajara sigue siendo resuelto con agua subterránea y el Lago de Chapala. El informe destaca que el año pasado concluyó la perforación, rehabilitación, equipamiento e interconexión de los últimos nueve -de 38- pozos, que permiten mil 339 litros por segundo adicionales, y que “benefician a 580 mil habitantes”. El Estado pagó 63.6 millones de pesos por estas adecuaciones, en tanto que el Gobierno federal triplicó esa cifra.

Por lo demás, el informe presume la conclusión de gestiones para “obtener el título de asignación de aguas nacionales de la cuenca del Río Verde por 5.6 metros cúbicos por segundo para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Las únicas obras en proceso para aprovechar esa cantidad son, precisamente, El Zapotillo y El Purgatorio.

Presumen “inicio” del reordenamiento del transporte público

Aunque en las condiciones del sistema de transporte público de Guadalajara (particularmente por las rutas de traslado de pasajeros) aún hay evidentes rezagos, el informe remarca la publicación del Programa General de Transporte Público, que tiene por objetivo “establecer los lineamientos y las acciones para su reordenamiento y modernización”.

La “ruta-empresa”, ya considerada en la Ley de Movilidad, se menciona en el texto. Aunque acota que el reordenamiento del transporte público es un “proceso de cambio estructural que implica trabajo y coordinación con los diversos actores de la sociedad civil”, destaca la publicación (el 5 de noviembre pasado) del Programa General de Transporte Público, que ahora sí establece lineamientos y acciones para lograrlo.

“En el Área Metropolitana de Guadalajara se inició con la publicación (...) de las convocatorias relativas al Sistema Integrado de Transporte Público, que se refiere a cinco rutas troncales y 17 complementarias, de las que destacan los corredores López Mateos, Artesanos, 18 de Marzo, Lázaro Cárdenas y Belisario Domínguez”.

Dicho sistema, sostiene el documento, concreta las primeras acciones para modificar el modelo de desarrollo urbano y de movilidad. La visión que se tiene es “un transporte colectivo más ordenado y seguro, con mejor cobertura acorde a la demanda, que evite la competencia por el pasaje y disminuya los accidentes de tránsito. Al mismo tiempo, el modelo debe contar con unidades más cómodas y modernas que reduzcan los tiempos de traslado”.

Hoy, la Secretaría de Movilidad tiene los expedientes de seis mil 928 unidades de transporte público en el Registro Estatal de Transporte. “Además, se cumplió el compromiso de realizar el Registro Estatal de Taxis sin la intervención de empresas privadas”. A finales del año pasado ya habían cuatro mil 531 permisionarios formalmente inscritos buscando una concesión, y la meta es concluir el proceso este mes (febrero).

Por el contrario, en 2016 iniciaron 358 procedimientos de revocación de concesión o contrato de subrogación.

Peribús

Sobre el Peribús, que recorrerá el Periférico, se menciona que terminaron los estudios de factibilidad que necesitaban Banobras, la SCT y la Secretaría de Hacienda. El registro del proyecto ya está en manos de las autoridades hacendarias.

Movilidad

• Se inició la segunda etapa del programa Mi Bici en los polígonos de Tlaquepaque y el corredor de transporte público Atlas, Chapalita, Mezquitán y Arcos Vallarta.

• 25 unidades de Trolebús se integraron a la red de transporte masivo del AMG.

• Para el fortalecimiento del operativo “Salvando Vidas” se incorporó a la plantilla de personal a 70 nuevas policías viales como una estrategia con visión de equidad de género.

Protegen áreas naturales

En 2016 iniciaron los procesos para decretar dos nuevas Áreas Naturales Protegidas. El 20 de diciembre se publicó el decreto de creación de la “Formación Natural de Interés Estatal Barrancas de los Ríos Santiago y Verde”, que se extiende por nueve municipios. La segunda: la Sierra El Cuale.

El Bosque La Primavera recibió 19.3 millones de pesos el año pasado. “Contó con el mayor presupuesto estatal en su historia (…) representa un aumento de 175% con respecto a 2012”.

Además, se destaca la creación del Fondo Verde, que tiene un capital semilla de 6.5 millones de pesos, para “asegurar el flujo suficiente de recursos económicos que permitan la implementación de proyectos y políticas ambientales estratégicas de manera eficiente, transparente y a largo plazo”. Este fondo se nutrirá con las recaudaciones por venta de hologramas y pago de infracciones por no verificar.

En 2016 también se presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado que busca la mejora en la calidad del aire. La “Agenda Verde”, que promueve mecanismos como la creación de una placa verde (para liberar de impuestos a quienes conduzcan autos híbridos y eléctricos), es otra de las estrategias que se destacan.

Medio ambiente

• En el Parque Metropolitano se concretó el proyecto del lago central y se activó un sistema de riego con agua tratada que cubre 30 hectáreas del parque.

• Para permitir que más personas puedan disfrutar de los espacios públicos y áreas verdes que hay en la ciudad, se eliminó el cobro por el ingreso al Parque Solidaridad y Parque Montenegro.

• Se gestionaron y canalizaron 48.5 millones de pesos para compactar y separar residuos inorgánicos en el relleno sanitario Picachos, lo que contribuye al adecuado manejo de mil 500 toneladas diarias de residuos producidas en Zapopan.

VOCES

Mexicanos Primero reconoce avances

Para Benjamín Manzano, director de Mexicanos Primero en Jalisco, entre las acciones destacables del Gobierno durante el último año están el otorgamiento de plazas para maestros y directivos a través del examen de oposición, los programas de formación continua y que 95% de los egresados de las normales entre 2015 y 2016 obtuvo resultados de idoneidad

Los retos son incrementar la cobertura en bachillerato, aumentar la asistencia de niños a primero de preescolar, confirmar que los comisionados sindicales volvieron a las aulas o a sus puestos directivos, cumplir con las tutorías para los maestros de nuevo ingreso y poner en funcionamiento un buzón de quejas para los padres.

En movilidad hay claroscuros

El coordinador del Observatorio de Movilidad, Enrique Dueñas, afirma que en materia de movilidad hay claroscuros. Entre las acciones positivas está la cristalización de la Ley de Movilidad y Transporte, pero también normas y reglamentos que establecen cuál debe ser la calidad en el servicio y las características del servicio para la población.

Sin embargo, afirmó que durante el año pasado el Gobierno no pudo acelerar el proceso para que funcionaran las primeras empresas de transporte. También se debe poner la muestra al desincorporar empresas como Sistecozome y Servicios y Transportes, que pierden dinero y son inoperantes debido a sus estructuras obesas.

Poco qué presumir en temas de agua

En Jalisco no hay muchos logros que se puedan destacar en materia hídrica, indica Guillermo Márquez, del Observatorio del Agua. “Hay mucha tibieza e indecisión en adoptar una postura puntual y enérgica, lo que hemos encontrado es mucho titubeo. Todos estamos pendientes de El Zapotillo, que lejos de ser un buen proyecto, es pésimo”.

Los problemas renales que hay en poblaciones como Agua Caliente, por el agua que se consume ahí, debe ser la prioridad de las autoridades. También debe haber un cambio de perfiles en los ingenieros hídricos que imponen el modelo “de oferta”.

“Debe verse por la soberanía hídrica, que está comprometida con Guanajuato por el trasvase (de agua entre León y Los Altos de Jalisco)”.

Los grandes pendientes

Jalisco ha repuntado en generación de empleos, se ha consolidado como un importante productor agroalimentario y, pese a la nueva administración norteamericana, sigue siendo un Estado atractivo para la inversión extranjera, subraya Augusto Chacón Valencia, titular del Observatorio Jalisco Cómo Vamos.

Pero en 2016 también se acentuaron los rezagos. “La percepción es que la pobreza crece (…) El tratamiento de aguas, el saneamiento del Río Santiago y los temas de seguridad, que siguen siendo asuntos que no terminan por resolver”.

En su opinión, la “descoordinación” entre instituciones de seguridad ha llevado los indicadores a un nivel no visto en años. Además, hay “incertidumbre” sobre temas como la Presa El Zapotillo y la planeación de Guadalajara como ciudad.

Jalisco supera meta de empleo

Jalisco registra la mayor cifra en generación de empleo en la historia, con 88 mil 982 nuevos espacios laborales contabilizados hasta el cierre del año pasado, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La creación de empleos superó la meta planteada para 2016 (76 mil), según presume el IV Informe de Gobierno.

El record histórico posiciona a Jalisco como la segunda entidad federativa con más empleos formales registrados en 2016 y se consolida como la segunda fuerza laboral del país con un millón 624 mil 237 trabajadores asegurados en el IMSS. El problema es que muchos de los empleos creados son de bajo salario y terminan ocupándolos personas de mano de obra no calificada.

“Es una cifra extraordinaria, darle un agradecimiento al sector productivo, a la confianza que tienen los empresarios de Jalisco, a los empresarios nacionales y a los de las diferentes empresas que han visto en Jalisco una buena oportunidad para invertir, poner sus nuevas plantas y las ampliaciones que se han tenido”, señaló José Palacios, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

La mayoría de estos empleos se generó en los sectores de servicios, de la transformación, de la construcción y comercios. El desglose por sector arroja que 32 mil puestos de trabajo corresponden al sector servicios; 27 mil fueron impulsados por la industria de la transformación, mientras que el comercio generó 22 mil 537 nuevos empleos (datos a noviembre).

El mayor porcentaje de espacios laborales, todos registrados en el IMSS, se ubica en el grupo de población de entre 20 y 30 años.

El 2015 se cerró con una cifra de 71 mil 915 empleos, mientras que en el 2014 se tuvieron 66 mil 092 espacios laborales.

Además, Jalisco registró una de las tasas más bajas de desempleo equivalente a 3.5%, al tercer trimestre de 2016, por debajo de la Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro.

El Informe también destaca que la tasa de informalidad ha tenido una baja gradual desde 2014 hasta la fecha, para situarse en 50.5% de la población económicamente activa, que es la más baja registrada en la última década.

Bolsa de trabajo

La Bolsa de Trabajo atendió a 171 mil 057 solicitantes y pudo colocar a 70 mil 038 personas que resultaron tener el perfil idóneo; es decir, cuatro de cada 10 solicitantes encontraron un empleo.

Captan más inversión de Israel que de Estados Unidos

A diferencia del informe pasado, cuando el gobernador presumió que Jalisco alcanzó la cifra más alta de Inversión Extranjera Directa (IED) desde 1999, al corte de septiembre del año pasado los empresarios internacionales invirtieron menos en la Entidad.

Entre enero y septiembre de 2016, Jalisco recibió 575.7 millones de dólares menos que en 2015 en el mismo periodo, cuando la inversión superó los dos mil 215.3 millones, cifra que está lejos del monto logrado en los primeros tres trimestres del año pasado: mil 639.6 millones de dólares.

Por país, el mayor monto de inversión captado viene de Israel (641.5 millones de dólares), seguido por Alemania (365.2), Estados Unidos (337), España (107.7) y Suiza (47.9).

En cuanto a los sectores de la economía en los que más se invirtió, se impone la industria manufacturera, telecomunicaciones, comercio, servicios financieros y de seguros, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y de la construcción.

En materia de exportaciones el saldo es positivo porque las exportaciones aumentaron de 40 mil 834 millones de dólares, entre enero y noviembre de 2015, a 43 mil 537.7 millones, en el mismo lapso del año pasado.

El problema de las exportaciones es que la mayoría de los productos que se envían al extranjero se van a Estados Unidos (77.6%). El resto se envía a los Países Bajos, Canadá, Alemania y Francia.

Economía

• A través de Fojal se colocaron más de ocho mil 700 créditos en 2016, a los que se asignaron más de 500 millones de pesos, con una cobertura de 96% de los municipios de la Entidad.

• En 2016 se realizaron seis giras de promoción en América, Asia y Europa, visitando nueve países con el objetivo de promocionar el Estado.

• Jalisco se posiciona en el noveno lugar nacional en el ranking de facilidad para hacer negocios del estudio Doing Business México 2016 del Banco Mundial.

Impulsores de negocios

Como parte de los avances del IV Informe, la Sedeco destaca la puesta en marcha del programa de impulsores de negocios en el exterior para brindar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras. Actualmente se tienen tres impulsores, en California, Madrid y Bogotá.

El proyecto tiene un presupuesto inicial de 500 mil pesos para apoyar a las empresas con un 50% del costo total de exportación. Se espera ver resultados este año pues hasta la fecha ninguna empresa ha exportado productos a través de los impulsores en el extranjero.

Inversión Extranjera Directa en Jalisco

Año Monto de inversión 2010 1,580.44 2011 743.73 2012 1,113.22 2013 2,227.46 2014 879.2 2015 2,215.35 2016 1,639.62

Enero y septiembre.

Millones de dólares.

Llegan más turistas

Los principales destinos turísticos en Jalisco tienen una afluencia creciente. Según datos de la Secretaría de Turismo, durante 2016 aumentó 4.05 y 3.03% la afluencia turística nacional y extranjera, con 21.9 millones de visitantes nacionales y 3.9 millones de extranjeros, que en su conjunto gastaron 39 mil 696 millones de pesos.

En tanto, la Secretaría de Turismo presume que el sector captó una inversión privada por 610.59 millones de dólares, realizada por nacionales y extranjeros.

Inversión turística privada

Año Monto 2010 467 2011 626 2012 121 2013 360 2014 310.1 2015 502.9 2016 610.5

Millones de dólares.

Fuente: Secretaría de Turismo.

CLAVE

Ciudad Creativa Digital

Uno de los proyectos estratégicos del Gobierno estatal es Ciudad Creativa Digital; sin embargo, el IV Informe de Gobierno sólo menciona que se inició la construcción de la primera fase del complejo creativo y que, con una primera inversión de 15 millones de pesos, se le dio un nuevo uso al actual Edificio Arroniz, para el establecimiento del primer proyecto catalizador.

Actualmente se trabaja en el edificio A del complejo, que cuenta con un presupuesto de 300 millones de pesos y que se proyecta concluir en junio de este año. La construcción de este edificio, que se ubicará en Hidalgo y Baeza, registra un avance de 30%.

Sin embargo, para la construcción de los edificios B y C no se tienen recursos porque no se proyectaron fondos en el Paquete Económico 2017 de la Federación. Lo anterior, a decir del presidente del fideicomiso, Julio Acevedo, porque no se ingresaron las solicitudes de presupuesto necesarias en marzo pasado, por lo que esperan que la Federación pueda asignarles una partida extraordinaria, que no está asegurada, por 300 millones de pesos.

Termina 2016 con récord en delitos

Los indicadores en materia de seguridad rompieron récord durante 2016. Los delitos del fuero común registrados por la Fiscalía del Estado, por ejemplo, rebasaron las 106 mil averiguaciones previas, cifra que está 11% arriba de las reportadas durante 2015.

Homicidios, fraudes, robo de vehículos particulares, a unidades de carga, a bancos y a negocios. Todos esos ilícitos registraron una alza entre 2015 y 2016.

En esa coyuntura, el informe destaca como aciertos la declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres en ocho municipios del Estado, el 8 de febrero. Con ello, presume, Jalisco “implementó acciones dentro de su gobierno que han mejorado notablemente desde la atención temprana y oportuna, como la protección para ellas y sus hijos”.

En 2016, la Fiscalía creó un grupo de agentes especializado en homicidios, delito que incrementó un 13% respecto a 2015.

“A la fecha se cuenta con instrumentos legales que se están aplicando para desbancar a las organizaciones delictivas, esto es con la instauración de procedimientos de extinción de dominio sobre bienes que sean instrumento, objeto o producto de algún delito de alto impacto cometido por la de delincuencia organizada”, dice el documento.

Pese a eso, la Fiscalía reporta 232 homicidas arrestados y 264 casos esclarecidos, en los que hubo 295 víctimas. Y presume un reforzamiento a la vigilancia cerca de los bancos para evitar robos o asaltos, pero ese delito creció en 29% respecto al 2015.

Tras la declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres en ocho municipios del Estado, el 8 de febrero, Jalisco “implementó acciones dentro de su gobierno que han mejorado notablemente desde la atención temprana y oportuna, como la protección para ellas y sus hijos”.

Según el informe, en 2016 fueron atendidas 13 mil 730 mujeres, que se traducen en 575 consignaciones. Además, tras ser implementado el nuevo sistema acusatorio se vincularon 44 carpetas de investigación que concluyeron con la reparación del daño para las mujeres que fueron víctimas. Sólo en 2016, afirma la autoridad estatal, seis mil 777 mujeres están “seguras y protegidas con apoyo de la autoridad.

Seguridad

• La Fiscalía abrió 106 mil 708 averiguaciones previas por delitos del fuero común. Un promedio diario de 291. Es la cifra más alta en el histórico de la corporación.

• En fraudes, la cantidad creció en un 4%.

• En todo 2016 se abrieron mil 152 carpetas de investigación por homicidio; son 135 más que el año anterior.

• El robo a negocios también incrementó; son sólo 24 casos arriba de 2015, pero el total fue de dos mil 797.

• Fue presentado el “Botón de Pánico”, aplicación que a través de una alerta silenciosa o llamada de teléfono celular podrá enlazarse al Centro de Telecomunicaciones del Estado.

VOCES

Los principales logros tienen que ver con el manejo de la economía, la generación de empleo y atracción de inversiones; en segundo lugar la paz laboral.

Entre los pendientes está el desarrollo de infraestructura, como el Macrolibramiento, la carretera a Puerto Vallarta y el paso a desnivel de Tecnology Park. Otro de los rezagos es la operación del Poder Judicial. El otro gran pendiente es la autonomía de la Auditoría Superior y la Contraloría estatal.

Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales.

Uno de los mayores logros es la creación de empleos, 2016 fue un año récord en generación de empleos. En segundo lugar, el trabajo conjunto y los acuerdos alcanzados entre el Gobierno estatal, la iniciativa privada, academia y organizaciones de la sociedad civil. Y la aprobación en Jalisco de la iniciativa tres de tres.

Hace falta avanzar en la competitividad. Otro pendiente es el Estado de Derecho y la aplicación de la ley, pero en tercer lugar figura el combate a la corrupción que se pretende con la nueva legislación.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex.

PROTECCIÓN A NIÑOS Y MUJERES, ENTRE LOS AVANCES EN DESARROLLO SOCIAL

En el apartado de Desarrollo Social del IV Informe se destaca la realización de un millón 455 mil 446 acciones que realizaron el DIF, Hogar Cabañas y Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) para favorecer a los niños, con una inversión de 619.4 millones de pesos.

En el documento se resalta el mantenimiento y equipamiento de los Centros de Desarrollo Infantil, la implementación de un programa de robótica que otorgó conocimientos a 37 mil estudiantes y hasta la emisión de 45 medidas urgentes de protección para niños y adolescentes cuya vida, integridad y libertad estaban en riesgo.

Si bien en el caso de los jóvenes y de los adultos mayores se pone de relieve la entrega de los bienevales, los apoyos escolares, alimenticios y para el cuidado de la salud, en el caso de las mujeres se acentúa que 19 mil 899 participaron en el programa Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar. Además, cuatro mil 436 fueron capacitadas para poner en marcha huertos de traspatio y, mediante Reto Productivo, dos mil 351 emprendedoras participaron en el programa Mujeres Jefas de Familia.

