Aristóteles dirige mensaje por Cuarto Informe de Gobierno

El gobernador afirma que Jalisco se consolida en generación de empleos, reduce la pobreza y crece en inversión extranjera

GUADALAJARA, JALISCO (01/FEB/2017).- Durante el mensaje con motivo del IV Informe de Gobierno, el mandatario estatal Aristóteles Sandoval Díaz dijo que Jalisco se consolida en generación de empleos, reduce la pobreza y crece en inversión extranjera directa y exportaciones.



Manifestó que además Jalisco representa la Capital de la Innovación del país, "continúa siendo el Gigante Agroalimentario y crece en el sector turismo".



"Teníamos un estado en el buró de crédito, en 20 años no se había construido un centímetro de tren ligero, estábamos en el lugar 26 en competitividad y una fábrica que cada día arrojaba 371 personas a la pobreza y nos planteamos tres metas, primero: generar empleo; segundo: reducir la pobreza, y tercero: recuperar el liderazgo".



Ante el panorama de incertidumbre que se vive en el país y las constantes amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió una disculpa por las ofensas que ha recibido la nación.



"Desde Jalisco lo hemos dejado claro: no al muro fronterizo; la dignidad no se negocia, no podemos poner la otra mejilla a un gobierno hostil, racista y xenófobo, los mexicanos tenemos dignidad".



Llamó a no percibir al país norteamericano como única opción y ver este escenario como una oportunidad, "siendo que a Jalisco, la mayor inversión no llegó de Estados Unidos sino de Israel y, en segundo lugar, de Alemania".



Comentó que estableció comunicación con congresistas, alcaldes y líderes políticos de Estados Unidos como su homólogo de California, Jerry Brown, para delinear y emprender agendas conjuntas.