Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos estará operando en 2017

El director de Imeplan explica que operaría bajo el modelo de organismo público descentralizado

GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2017).- Este año se pondrá en marcha la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Durante la sesión de la Junta de Coordinación se aprobó la instalación de una mesa de trabajo para construir un modelo de gestión.



Ricardo Gutiérrez Padilla, director del Instituto Metropolitano de Planeacion (Imeplan) explicó que este organismo operaría bajo el modelo de organismo público descentralizado como una instancia rectora de todos los actores del modelo de gestión de residuos.



"El modelo que tenemos hoy ya está rebasado y ya es necesario integrar un sistema a escala metropolitana para recolectar los residuos sólidos, para captar valor y para la disposición final de todo aquello que no tenga valor en el camino", señaló.



Un estudio realizado por la firma ARUP en colaboración con la Embajada Británica en México determinó la creación de la Agencia como parte de la ruta para lograr una gestión integral de residuos. Así como un establecimiento de un mapa de ruta a 15 años para lograrlo.



Según este análisis, la Zona Metropolitana produce 720 mil toneladas de basura al año de las cuales el 60% son aprovechables y podrían dar paso a proyectos como plantas de composta, plantas de separación, digestor anaeróbico y una planta de conversión de residuos a energía.



Además, señala dos posibles fuentes de financiamiento: un préstamo ante Banobras y un cobro por el servicio que oscilaría entre 11 a 78 pesos al mes por vivienda.



"Así como se paga el consumo de electricidad y de agua, muchos de los estudios muestran que para tener servicios de recolección y manejo de residuos de alta calidad sería conveniente y tal vez necesario contar con un pago" señaló Gutiérrez Padilla.



"Aunque no lo estamos contemplando todavía, no estamos seguros de que sea estrictamente indispensable".



El director del Imeplan señaló que la existencia de concesiones para la recolección de basura no será un impedimento para la conformación de la nueva Agencia, pues ésta contempla la integración de todos los actores. Indicó que a finales de este año ya podría arrancar sus operaciones.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS