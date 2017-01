Protestan en palacio municipal de Zapopan por distintas causas

Ciudadanos denuncian la falta de construcción de Prolongación Ángel Leaño, incremento de predial y la edificación de departamentos

ZAPOPAN, JALISCO (31/ENE/2017).- El incremento al predial, la detención de la construcción de Prolongación Ángel Leaño y la edificación de unos departamentos en un parque fueron algunos de los temas que llevaron a distintos grupos a manifestarse este martes en el palacio municipal de Zapopan, aunque sólo los vecinos a favor de la obra fueron recibidos por el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro.



Los manifestantes llegaron antes de la sesión de pleno que se llevaría a cabo a las 11:00 horas con la intención de que el alcalde o alguna comisión los recibiera, sin embargo policías municipales les impidieron subir a la reunión.



Tras pocos minutos de iniciada, la sesión fue suspendida para que la Comisión de Hacienda discutiera sobre ajustes presupuestales. En ese intervalo el presidente municipal recibió a Anselmo Cruz Burgos, portavoz de 14 colonias como El Tigre, El Tigre II, Guayabos, quien defiende que se haga la Ampliación de la calle Ángel Leaño, luego de que la obra fuera cancelada por señalamientos de colectivos ecologistas que denunciaron que la obra amenazaba los corredores biológicos colindantes al área natural protegida del Bosque del Nixticuil.



"Nos comentó (el alcalde ) que tiene toda la intención de hacerla porque quiere cumplir con una recomendación que tiene el Ayuntamiento desde hace más de dos años, de abrir a cuatro carriles la Prolongación Ángel Leaño, dice que va a checar los temas tanto jurídicos como técnicos, se comunicó con el director de Obras Públicas para platicar y que nos presenten el proyecto que tienen y nos diera una fecha aproximada", indicó.

Además expuso que el proyecto sería sustentable, ecológico, con pozos de absorción y túneles para que la fauna pueda seguir pasando. "Estamos pidiendo que sea concreto hidráulico porque en esa zona es pura piedra, no se filtra agua".



En otro frente, el ciudadano José de Jesús Casillas Loza, vecino de la colonia Arcos de Guadalupe, denunció la construcción de un edificio localizado en parque de Rafael Sanzio y San Luis Gonzaga en donde no está permitido ese uso de suelo. "Tenemos demandas que están paradas en los tribunales porque ellos no quieren que pasemos al ramo federal y están protegiendo a la constructora. Están protegiendo a la constructora, tengo pidiendo una cita con el alcalde desde que inició la administración".



Casillas Loza aseguró que incluso en días pasados tronó tres veces la línea de agua potable. "Los trabajadores del SIAPA dijeron que o estaban bombeando muy fuerte o creando un vacío y que cuando empezaran a habitar los departamentos el drenaje iba a tronar".



Cansados de abusos políticos



Florentino Moro explicó que desde el gasolinazo, alrededor de distintos colectivos y grupos se han sumado a México Despierto.

"Traemos un documento de peticiones a las autoridades de Zapopan, y también lo vamos a hacer en los otros Ayuntamientos de la Zona Metropolitana, principalmente estamos pidiendo que reduzcan el incremento al impuesto predial, que se aplique austeridad, que se revise la nómina de los funcionarios para ver cuáles llegaron en esta administración y si se necesitan o no, que revisen el gasto a través de la obra pública porque hay un gran dispendio de recursos, siempre termina costando lo doble o lo triple de lo que dicen en un inicio".



Mientras sus compañeros llamaban a través de micrófonos a que salieran los altos funcionarios de Zapopan, el integrante dijo que aún no tenían respuestas municipales. "Sólo del Congreso, pero fue una vacilada, nos dijeron que todo lo que pedimos está resuelto y evidentemente no es así".



Actualmente la sesión de pleno sigue sin reanudarse.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ