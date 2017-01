Sale ‘limpia’ auditoría 2015 de la ASEJ

Durante ese año, el organismo tuvo un ingreso total de 297.9 millones y un egreso de 270.8 millones

GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2017).- De acuerdo a lo que establece el informe final de la auditoría practicada por la Unidad de Vigilancia del Congreso al ejercicio financiero y administrativo 2015 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), fueron solventadas las seis observaciones realizadas por un monto de 36.2 millones de pesos.

Durante ese año, la Auditoría tuvo un ingreso total de 297. 9 millones y un egreso de 270.8 millones.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza, puntualizó que de los 36 millones observados: 3.1 millones fueron por préstamos otorgados a corto plazo; 15.9 millones de activo correspondiente al Fideicomiso Auditoría Superior del Estado de Jalisco; 4.1 millones por concepto de la compra de vehículos; un millón destinado a licencias informáticas; 9.6 millones para compra de computadoras y un servidor para un sistema de contabilidad gubernamental; 2.3 millones subastas de vehículos.

“Nosotros no hicimos un proceso de auditoría que tuviera alguna intención o que fuera dirigido especialmente en el que forzosamente se le sancionara a alguien, si los procesos están establecidos legalmente como deben de ser, si los hicieron así, si los hicieron con las leyes de transparencia correspondiente y con la legislación aplicable con la materia de adquisiciones, su fueron aportados en tiempo por el ente fiscalizable, tenemos que resolver lo que la ley corresponde”, subrayó.

El diputado justificó el que en esta auditoría no se revisaran algunos gastos polémicos, ya que la revisión correspondió al proceso presupuestal 2015 que es en el que tenían competencia, “porque he escuchado, muchos que me comentan la construcción del edificio, la compra del terreno, eso derivó de ejercicios presupuestales anteriores en donde esta comisión no tenía competencia de entrar, eso fue competencia de la comisión de la comisión de anteriores legislaturas que si no lo hizo, habría que cuestionarles a ellos y no a esta comisión”.

En la evaluación del desempeño, la Unidad de Vigilancia realizó 10 observaciones y 24 recomendaciones, las cuales deberán ser solventadas durante los siguientes ejercicios, destacó Ruiz Esparza.

