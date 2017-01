Desalojan instituto de belleza tras daños por obras de la L3

La escuela es una de las fincas que registran afectaciones por el paso de la tuneladora, según autoridades y vecinos

GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2017).- El lunes 23 de enero pasado, cuando la escuela de belleza ubicada en Alcalde 174, 176 y 178 abrió, su director y las secretarias se dieron cuenta que había una importante grieta en un muro, uno de los pisos estaba levantado y los azulejos rotos. Esto los alertó y llamaron a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, quienes recomendaron evacuar el edificio.

Para verificar si la grieta seguía avanzando colocaron una marca, la cual, para el miércoles 25 ya había avanzado 50 centímetros más, por lo que las alumnas y maestras fueron cambiadas de sede y, mientras elementos de Protección Civil hacían una segunda revisión, las secretarias empacaban.

“Han sido (los elementos) muy conservadores y no nos dicen mucho, pero hay que proteger vidas. Yo no puedo quedarme en estas instalaciones porque también en el segundo piso hay daños estructurales. Está verdaderamente muy deteriorado. No sé si vayan a tener que apuntalar, lo único que sabemos es que tenemos que irnos”, comenta el director del instituto, Jorge Mello.

Desde hace dos semanas, apunta, sienten movimientos, como si estuviera temblando. El paso de la tuneladora sería lo que provoca que el suelo del edificio se cimbre.

Como la escuela no es dueña del edificio, se llamó al propietario, quien contrató a un notario para que, además de Protección Civil, constatara los trabajos que se requieren.

En un recorrido por la finca se pudo observar que las grietas, alrededor de seis en todo el edificio, son de gran magnitud y avanzan conforme pasan los días. Además, el espacio del suelo que se levantó, debido a los movimientos, también es amplio.

Por el momento, el plantel rentará una bodega para guardar los muebles y materiales, y tendrá a sus alumnas y maestras trabajando en otra sucursal, mientras el edificio es reparado de forma segura.

“No dan respuestas”

“Personal de Protección Civil viene, toma fotos y se va”, ese es el constante reclamo de los locatarios y vecinos asentados en las inmediaciones de avenida Alcalde, arteria por la que pasa la tuneladora y que tienen daños estructurales en sus fincas.

Aunque la mayoría de las personas no ha solicitado el apoyo de una autoridad al ver los daños, comentaron que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos ha estado revisando y, cuando encuentran alguna afectación, no les hacen ninguna recomendación.

“Yo no les llamé, pero revisaron, tomaron fotos, notas… me pidieron que les firmara el reporte y dijeron que iban a pasarlo a una dependencia, no sé cuál, y que ellos iban a venir a checar, pero eso fue hace como tres semanas y no han venido”, comenta María, quien tiene una grieta en su muro y otra en el piso de cemento.

Algo similar vive José Manuel Amezcua, quien tiene un estudio fotográfico en Hospital 496, en una casa que, se supone, es protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Han venido muchas personas, tanto del INAH, porque esta casa es patrimonio histórico, y del Siteur (Sistema de Tren Eléctrico Urbano)… han venido las dos constructoras que están aquí con el Tren y han tomado fotos y reportes, pero no me dicen nada, nada más vienen, toman sus fotos y se van. Los del INAH respondieron que iban a venir con otro grupo de expertos a evaluar los daños, pero ya pasaron como dos meses”.

Otros vecinos han reparado las afectaciones y, coincidieron, no llamaron a ninguna autoridad porque “de todas maneras no hacen nada”.

Por ejemplo, Eduardo Mata, encargado de un centro odontológico en Alcalde 746, 748 y 748-A, mandó pintar y resanar las cuarteaduras, pero aseguró: “nosotros no llamamos a nadie porque no vienen, para nosotros ha sido caótico porque tenemos dos años con la calle cerrada y luego es ir a perder el tiempo con ellos”.

Al menos fueron 30 los locatarios y vecinos que dijeron no haber llamado a ninguna autoridad porque no sabían con quién dirigirse; sin embargo, sí recibieron una visita de vigilancia de Protección Civil, pero sin tener respuesta sobre qué hacer con sus afectaciones o cuál es el siguiente paso a seguir.

Piden resarcir daños

El diputado emecista Juan Carlos Anguiano presentará tres iniciativas de acuerdo legislativo para que tanto el Gobierno federal como el estatal implementen medidas para hacer frente a los daños provocados.

Pretende que se exhorte al titular del Ejecutivo federal para que autorice la condonación de impuestos en la zona afectada, que el Gobierno del Estado instruya a la Secretaría de Desarrollo Económico a implementar un programa de recuperación económica —a través de créditos que puedan ser pagados una vez que concluyan las obras—, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) obligue a las empresas constructoras a cumplir con las fianzas establecidas en los contratos, y responder así los daños provocados en fincas. Comentó que serían alrededor de 300 casas las que presentan daños.

