La Sedis entregará Bienevales a más de cien mil estudiantes

Se trata de 30 mil más a los previstos debido a la implementación del Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar

GUADALAJARA, JALISCO (30/ENE/2017).- Con la ampliación de 30 mil personas al padrón de beneficiarios del programa de transportarte gratuito, que se implementó como parte del Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) entregará Bienevales a cien mil estudiantes de los tres niveles educativos este semestre.



Antes de que se anunciara este apoyo adicional, la dependencia estatal sólo tenía contemplado renovar el beneficio a 73 mil 689 estudiantes, con un presupuesto de 155 millones de pesos.



No obstante, el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, informó que esta ampliación es "marginal" respecto a la demanda potencial de quienes estudian en escuelas públicas, la cual asciende a 293 mil 245 jóvenes.



"Sé que 30 mil pueden ser marginales con respecto a la demanda. Lo importante es que realmente sí se abre una válvula de escape y lo que nosotros estamos planteando es que haya conciencia por parte de los padres de familia y que los que no tengan una necesidad muy marcada, para que le cedan la oportunidad a quien verdaderamente está en condiciones de vulnerabilidad", puntualizó el funcionario.



Dijo que los estudiantes que no salieron en listas en la Universidad de Guadalajara (UdeG) tendrán preferencia en la inscripción al programa, así como los que se encontraban en espera de ingresar.



Del total de nuevos beneficiarios, el 49 por ciento se entregará a alumnos de preparatoria, el 36 por ciento a los de secundaria y el resto a universitarios



Cada semestre, la Sedis otorga 200 Bienevales a cada estudiante, lo que representa un ahorro anual de dos mil 800 pesos.



A partir de este lunes arrancó el proceso de renovación e inscripción de Bienevales.

El trámite se podrá realizar hasta el siguiente 28 de febrero en 19 módulos distribuidos a lo largo de la Zona Metropolitana de Guadalajara.



Para renovar la inscripción o adherirse al programa los estudiantes deberán de presentar su comprobante de estudios, su credencial de Bienestar o identificación oficial y la identificación oficial de los padres si se trata de un menor de edad.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ