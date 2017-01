Colectivos alistan nuevas protestas contra el Legislativo

Congregados como '¡México, Despierta!' anunciaron actividades como medida de presión

GUADALAJARA, JALISCO (30/ENERO/2017).- Ante el incumplimento de sus exigencias en cuestiones de austeridad y mejora de sistemas políticos hacia el Poder Legislativo, diversos colectivos, congregados bajo el nombre de la organización ¡México, Despierta!, anunciaron una serie de actividades como medida de presión para el cumplimiento de sus demandas.

La semana pasada se registró una manifestación frente al Congreso Local. Los inconformes exigían hablar con los diputados para presentarles sus quejas sobre medidas de austeridad no cumplidas. La protesta derivó en un cerco hacia el Poder Legislativo que se prolongó por horas, no obstante, los organizadores aseguraron que los diputados sólo accedieron a recibir sus peticiones y no dieron apertura para un diálogo formal.

Debido a este panorama, ¡México, Despierta! anunció que el próximo domingo 5 de febrero realizará una manifestación que partirá desde cuatro puntos: Plaza Juárez, Glorieta de La Minerva, Fuente Olímpica y Plaza de la Bandera, para culminar en Plaza de la Liberación, donde expondrán sus quejas frente al Legislativo.

Además, ese día se prevé un cerco humano para clausurar de manera simbólica las sedes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de Jalisco. Posteriormente se contempla una mesa de trabajo para el lunes siguiente, para debatir próximas acciones y medidas a implementar; esta reunión se realizaría en Plaza de la Liberación.

Entre otros señalamientos, ¡México, Despierta! exigió a los diputados la eliminación de legisladores locales elegidos de manera plurinominal, suprimir la entrega de apoyos adicionales al sueldo que reciben los diputados y que también se prohíba la contratación de personal externo, como asesores, dentro del Legislativo.

Otra de las exigencias de la organización fue que haya una reducción de 50% en los suelos de los diputados, que se elimine el financiamiento público para partidos políticos y que el Gobierno dote de espacios publicitarios para estos organismos en los medios de comunicación del Estado.

¡México Despierta! aseguró que espera que en las próximas actividades participen más ciudadanos que en las protestas de la semana pasada, cuando se logró concentrar a mil 200 asistentes, según los organizadores.

