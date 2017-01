Priistas organizan curso sobre manejo redes sociales

Cómo manejar crisis, qué mensajes publicar y cuáles no son algunos de los temas tratados

GUADALAJARA, JALISCO (28/ENE/2017).- El Comité estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) organizó el foro “Política Ficción VS Real Politick, Analizando política en redes”, con la finalidad de tratar de profesionalizar la comunicación de los tomadores de decisiones en las redes sociales.

Cómo manejar crisis, qué mensajes publicar y cuáles no, así como el mal uso de estas redes para el desprestigio de personas, fueron algunos de los temas del foro, desarrollado en un hotel de la ciudad por parte del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep) y el Movimiento PRI Mx.

El foro estuvo abierto al público en general, sin embargo, la mayoría de los asistentes fueron militantes, funcionarios, regidores y políticos del partido tricolor.

El presidente del Movimiento PRI Mx, Carlos Martínez Villaseñor, señaló que es necesario tener un buen manejo de redes sociales, pero con la evaluación de si ese mensaje sirvió y hasta dónde llegó.

“Ver qué es lo que debemos meter en redes sociales y qué debemos de evitar; las redes sociales sirven para nosotros podernos desarrollar mejor, y lo que ha pasado no sólo en México sino a nivel mundial, es que estamos viendo como las redes están ayudando a desacreditar y a señalar”.

El foro contó con varias ponencias como “El lenguaje corporal, lo que se debe y no se debe de hacer”, impartida por el entrenador Yago de Marta; “La comunicación de crisis, cómo identificarla y reaccionar ante ella”, con Javier Sánchez Galicia; “Manejo de redes sociales, mejores y peores prácticas”, por parte de Ophelia Pastrana, así como “Un publicista políticamente incorrecto”, con Memo Rentería.

En la primera ponencia, Yago de Marta destacó que es necesario dejar los discursos acartonados para poder fluir con el público, pues la gente está cansada de que no le hablen en su lenguaje y que el político no sienta las realidades como la pobreza, el desempleo o la inseguridad.

“La gente no tiene problema de desempleo, la gente no tiene lana; la gente no tiene problemas de inseguridad, la gente tiene miedo”.

Fue crítico al mencionar que un político o política busca ser empático con la gente, pero cuando acude a un barrio pobre con ropa de marcas costosas, por ejemplo, lo que hace que la gente lo vea alejado de su realidad y siente que a su representante no le importan sus problemas.

En el foro estuvieron presentes el presidente del PRI Jalisco, Socorro Velázquez; la secretaria general del PRI Jalisco, Mariana Fernández y el presidente de Icadep, Bernardo González Mora.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR