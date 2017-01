Obras de Línea 3 causan afectaciones a casas de calle Pedro Loza

Los vecinos de la zona exigirán a las autoridades que reparen los daños o de lo contrario procederán a demandar

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- Un dictamen técnico elaborado por el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, confirmó que las obras de Línea 3 del Tren Ligero, en específico los trabajos relacionados con la construcción de un cárcamo, ocasionaron daños a fincas ubicadas en la calle Pedro Loza.

"Ellos (el Colegio de Arquitectos), están concluyendo en un dictamen que nos acaban de entregar, que definitivamente la hipótesis es que fue por el cárcamo, por esa estructura que está mal diseñada y que nos causó estas afectaciones", informó Adela Chavoya, representante de Vecinos en Avance A.C, organización conformada por los 22 afectados.

Con los elementos técnicos con los que cuentan ahora, dijo, exigirán a las autoridades que se reparen los daños; piden una pronta respuesta y dan un plazo de 15 días para ello, de lo contrario, procederán a demandar.

El dictamen fue elaborado por expertos en mecánica de suelos y estructuras.

"Hemos tomado una acción más activa para, ahora sí, demostrarles que el daño está causado por parte de ellos, fundamentando esto para que ellos (las autoridades) nos respondan, de no ser así, incluso demandar; ese sería el siguiente paso si esta vez no somos escuchados, y si no se nos atiende nuestra demanda", subrayó Chavoya.

Las autoridades desde hace alrededor de tres meses no se comunican con los vecinos afectados, señaló.

De acuerdo a la entrevistada son en total 22 las casas afectadas desde el temporal de lluvias del año pasado.

Existe la recomendación de Protección Civil de desalojar cuatro viviendas, sin embargo, sólo un par de ellas no están habitadas.

Las dos familias que tuvieron que dejar sus casas por los daños que registran, no son apoyadas por ninguna autoridad para pagar la renta que mensualmente es de cinco mil pesos; además, ninguna instancia de gobierno se ha hecho responsable de las reparaciones en fincas que siguen apuntaladas.

"Nada más vinieron, apuntalaron las casas y no tenemos ningún tipo de respuesta, estamos en espera a ver qué va a pasar, no tenemos respuesta todavía. Por nuestra parte se mandaron hacer los estudios de suelo, porque estamos en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con nuestras casa... Pedimos una solución", manifestó Adela Sánchez, quien habitaba la casa de Pedro Loza 951, y ahora paga renta.

El Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco entregó a través de su presidente, Carlos Orozco Santillán, el dictamen técnico de los daños identificados en 10 viviendas de la calle Pedro Loza, anexas a las obras de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano.

A través de un comunicado el colegio mencionó que todos los análisis coinciden en que las características geológicas del terreno, su inestabilidad, y el azolvamiento producido por el cárcamo instalado al inicio de las obras de Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano, y las inundaciones causadas por ello en 2016 en ese polígono, llevan a realizar algunas recomendaciones y conclusiones: "es evidente la activación de un mecanismo de falla en el subsuelo que da sustento a las viviendas y que se ha traducido en daños estructurales para las fincas".

Debido a lo anterior, recomendó realizar obras hidráulicas y sanitarias con mayor capacidad de flujo para evitar que nuevamente se registren inundaciones en la zona, similares a las reportadas en 2016.

También consideró determinante realizar un sistema de recalce de los cimientos de las casas dañadas, entre otros.



EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA