La Semov aplaza entrega de concesiones en Puerto Vallarta

La dependencia señala que la empresa encargada de la concesión debe acreditar a su nuevo presidente

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- Hasta que Integrados y Unidos de la Bahía entreguen un acta constitutiva que avale las modificaciones en la presidencia de la empresa, la Secretaría de Movilidad (Semov) no entregará los títulos de concesión para emprender el modelo ruta-empresa en Puerto Vallarta.



Al mediodía, el representante legal de la empresa transportista, Víctor Manuel Jaramillo Farías, entregó al despacho del secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, un documento en el que se especifica que los integrantes de la compañía reconocen a Adrián Gómez Meza como presidente del consejo de administración, tras la muerte de su anterior titular.



Sin embargo, José Luís Quiroz González, titular de la Dirección Jurídica de la Semov, explicó que este documento no tiene validez, ya que la empresa transportista requiere realizar una asamblea en la que se desprenda un acuerdo interno, por parte de todos sus integrantes, que avale las modificaciones en la presidencia y que cuente con la firma de un notario.



"La Secretaría de Movilidad está a la espera de esa modificación al acta constitutiva, que es el documento válido e idóneo para los efectos correspondientes a entregar la concesión a quien tiene el carácter jurídico y la representación legal de esa asociación anónima", expuso el funcionario.



En tanto, el representante legal de Integrados y Unidos de la Bahía señaló que la autoridad ha "tomado a la ligera" la implementación del modelo ruta-empresa en Puerto Vallarta, al dilatar la entrega de concesiones.



El abogado Víctor Jaramillo, argumentó que los procedimientos internos de las empresas no pueden ser controladas por parte de las dependencias estatales.



"La ley interna de la sociedad no tiene nada que ver con la función pública. La autoridad no puede involucrarse en la vida interna y mucho menos tomar decisiones de las empresas".



Integrados y Unidos de la Bahía también entregó un apetición al titular de la Semov con el fin de que se fije una fecha para la entrega de concesiones a alrededor de 300 transportistas agremiados a esta organización.



De acuerdo con la Semov, la fecha límite para implementar el modelo ruta empresa es hasta el 2018. Sin embargo, las autoridades se comprometieron a echarlo andar en febrero de este año en Puerto Vallarta, como parte de una primera etapa.



EL DATO

De acuerdo al Reglamento Especializado de Transporte Público, en su Artículo 68 Fracción III, la Semov puede prorrogar los fallos y podrá diferirlos, siempre y cuando no se exceda de 20 días.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ