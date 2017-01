Terminan Registro de Transporte; incluye rutas amparadas

Quienes concursen para participar en el nuevo modelo ruta-empresa, deberán estar inscritos en él

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- Con más de dos años de retraso, finalmente se terminó el Registro Estatal de Transporte Público para el servicio colectivo y masivo, que arrojó un padrón de seis mil 928 concesionarios, permisionarios y subrogatarios, incluso, el listado incorporó también a transportistas amparados y unidades federales; en tanto que son 141 solicitudes las que no procedieron, por lo tanto, están fuera.

De las 141 solicitudes improcedentes para el registro “hubo casos, a lo que nos dijo la empresa (Solupat), en los que llegaron y prácticamente no exhibieron originales de concesiones, no terminaron de acreditar su permiso”, informó el director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov), Gustavo Flores Delgadillo.

El registro permite tener un padrón de transportistas digitalizado actualizado, sin embargo, el funcionario precisó que se trata de “un registro, no te genera un derecho de concesión o un permiso… son dos cosas totalmente distintas”.

Los transportistas que concursen para participar en el nuevo modelo ruta-empresa, deberán estar inscritos en el Registro Estatal de Transporte Público, es uno de los requisitos.

“Un subrogatario de Sistecozome pudo no haber acudido al registro, y ahorita estar circulando porque su subrogación puede seguir vigente ante Sistecozome, pero al momento de la reestructura cuando intervengamos esa ruta, ahí sí ya no va a ingresar a la nueva estructura porque no se registró… No hemos revocado todavía los que no se han registrado”, indicó el funcionario.

Entre las rutas amparadas que fueron inscritas en el Registro Estatal del Transporte está la 24, que ofrece el servicio en la ciudad y pertenece a Servicios y Transportes; así como las de FORAS y de la Federación Democrática de Conductores y Trabajadores de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco (808 y 809).

El documento del registro precisa que la vigencia “será hasta el momento en que la Semov proceda a reorganizar la red de rutas para la prestación del servicio público de transporte, conforme el Programa General de Transporte Público que emitirá el Ejecutivo del Estado”.

EL PADRÓN

Certeza en los derroteros

De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, uno de los objetivos del registro es conocer con certeza cuántas concesiones hay y a quiénes pertenecen, así como los derroteros exactos que recorren.

La inscripción de las concesiones del transporte público en el Registro Estatal inició a mediados de junio de 2014. De acuerdo con la Semov tardarían alrededor de cuatro meses para tenerla lista en todo el Estado, y dos meses en la Zona Metropolitana de Guadalajara; dicha programación se retrasó más de dos años.