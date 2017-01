Actividad del Volcán de Colima no amenaza a comunidades

Protección Civil y Bomberos del Estado afirmó que monitorean constantemente al coloso

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- A pesar de que no representa un peligro para los poblados cercanos, el Volcán de Colima presenta mucha actividad en lo que va de 2017, tanto que ya son 10 las veces que ha arrojado material incandescente, así lo dijo el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), mayor Trinidad López Rivas.



“Los eventos del volcán se han incrementado en los últimos meses, pero, afortunadamente, la intensidad no ha sido de tal suerte que hayamos tenido que evacuar a algunas comunidades cercanas, tampoco han ocasionado ningún daño. Lo único que han tenido que sufrir las familias es la caída de ceniza”.

Además de los 10 eventos con lava que ha tenido, suman 96 fumarolas y dos explosiones, que tuvieron lugar el 18 y 19 de enero. Aunque el director aseguró que podría presentarse otra en los próximos días, aunque de baja intensidad.



“Ha estado muy activo, pero nada preocupante. Por ejemplo hoy (jueves) el comité científico nos informó que había ciertos movimientos en el volcán, que estuviéramos preparados para un evento similar a la fumarola de cuatro mil metros que lanzó en días pasados. Nosotros les avisamos a los presidentes municipales, vecinos del volcán, para que estén al pendiente y que la población no se alarme en caso de una situación semejante”.

La UEPCBJ está en contacto constante con los científicos que se encuentran en el Nevado monitoreando al Volcán y, según López Rivas, están preparados para cualquier emergencia que se pudiera presentar.



“La recomendación que hacemos es que en las zonas, municipios o carreteras más cercanas al volcán, si la ceniza es intensa, es mejor detenerse, si es leve pueden seguir circulando con las luces encendidas. Además, cubrir con tapaderas los cuerpos de agua: las pilas, los depósitos, los tinacos, las cisternas. Y en los pastizales que hay ganado, si la ceniza es intensa, no dejar que el ganado paste ahí” explicó López Rivas.

El funcionario asegura que la actividad del Volcán de Colima continuará, aunque no pueden determinar si irá en aumento, por lo que recomienda a la ciudadanía no alarmarse y seguir las recomendaciones.

Apenas este miércoles, el volcán lanzó una exhalación que alcanzó más de cuatro kilómetros de altura.

A mediado de 2015, el volcán tuvo una de sus etapas de mayor actividad que provocó la evacuación de varias comunidades tanto de Colima como de Jalisco, entre ellas la del poblado de Juan Barragán que se ubica a cinco kilómetros del cráter.

Cabe señalar que la erupción más reciente del Volcán de Colima se registró en 1912, lo que provocó una nube de ceniza que cubrió varios municipios en el Sur de la Entidad.

Reportan salida de material incandescente del Volcán de Colima

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco dio a conocer que el Volcán de Colima registró esta noche salida de material incandescente.



De acuerdo con el organismo, a las 21:59 horas el volcán registró una exhalación de 800 metros con dirección hacia el este, mientra que a las 22:02 tuvo salida de material incandescente en direcciones vertical, norte, noreste, noroeste y este de 500 metros.



A las 22:02 horas, el Volcán de Colima registró otra exhalación de tres mil 500 metros dirección norte, puntualizó.

NTX