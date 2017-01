Modifican las estadísticas del Instituto de Ciencias Forenses

El portal de internet del organismo ya no desglosa si las autopsias son por homicidio, percance o suicidio

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- Cuando un homicidio ocurre, se llama a la escena del crimen a los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Ellos son expertos con conocimientos científicos y supuesta autonomía, quienes, a partir de las evidencias, establecen si una muerte fue por suicidio, homicidio o accidente. La confiabilidad de sus dictámenes es absoluta, aseveró el director del instituto, Luis Octavio Cotero Bernal.

Pese a que sus conclusiones son precisas, el instituto dejó de informar las causas penales de muertes en Jalisco, datos que la ciudadanía podía consultar al día. El IJCF ofrecía las cifras de homicidios, suicidios o accidentes. Ahora con los tres rubros concentrados (según justifican, para armonizar con el Código de Procedimientos Penales) sus datos no reflejan nada útil.

“Ese tema es de la Fiscalía. A mí me toca hacer dictámenes y nada más. La Fiscalía es la responsable de toda esa información. Yo tuve confrontaciones con ellos, por ejemplo una vez me pidieron el tema de los feminicidios; yo dije el número y el fiscal respondió ‘¿por qué dijo que 300 si aquí nomás hay 190?’”.

Los problemas con Fiscalía surgieron con los feminicidios: a los peritos del IJCF les pedían investigar este crimen con base en el protocolo. Pero en muchos casos la Policía Investigadora encontraba elementos que detectaban que no era feminicidio y entonces modificaban la causa penal a homicidio: “Ellos le variaban pero a mí nunca me informaban nada. Por eso yo ya no doy información equivocada. Supuestamente ellos ya investigaron y llegaron a la conclusión de que sí o que no es feminicidio y se le da el número exacto y por eso yo ya evité confundir a la gente y dar información no correcta”, dijo Cotero.

La comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos (ITEI), Cynthia Cantero Pacheco, explicó que no se justifica dejar de publicar información para evitar problemas con otra autoridad, aunque las estadísticas no coincidan; esto, porque es obvio que la información se generó de procesos distintos.

Y ni siquiera la justificación de que el nuevo sistema de justicia provocó la modificación de las estadísticas es un argumento válido, aseveró Alfredo Rodríguez García, doctor en Derecho Público en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

“El Código establece que lo que se tiene que proteger son los nombres de las víctimas, domicilios y otras cosas. En sí no se protege en nada a las víctimas el no mencionar si fue homicidio, suicidio o accidente porque no se publican los nombres en la estadística, solamente se da la tasa de incidencia que se tiene.

No tenían razón para hacer cambios en modelo

Es un retroceso en la transparencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) haber modificado la manera en cómo se mostraban las estadísticas en Internet si no existe una ley que les prohíba hacerlo, señaló Cynthia Cantero Pacheco, comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos (Itei).

“Si se llevó a cabo un cambio de como se venía haciendo, prácticamente tendría que existir algún elemento legal que prohíba que se esté publicando la información que ya se estaba publicando, porque si no, sin lugar a dudas sí sería un retroceso. Si ya se venía haciendo no encuentro un motivo por el cual la institución determinada tome la decisión de cambiarlo”.

La página de Internet del IJCF justificó, en el apartado de estadísticasque para armonizar con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en vigor desde el 18 de junio pasado, presenta sus datos con los filtros de agentes vulnerantes, edad, sexo, etcétera. “Si es su deseo, conocer estadísticas acerca de los diferentes tipos penales, deberá consultarlas ante las autoridades competentes”.

Ciudadanos pueden inconformarse

Aunque sin poder obligarlas, los ciudadanos pueden demandar a las autoridades que se vuelvan a mostrar las cifras de las muertes en el Estado desglosadas, como se hacía anteriormente: “Lo que se pudiera hacer es mandar alguna solicitud al ITEI en este sentido, señalando cómo esta información se hallaba anteriormente publicada, especificando qué rubros y todo. Lo que en el ITEI generaría es una recomendación a la autoridad que dejó de hacerlo, sobre todo considerando el principio de máxima publicidad y el retroceso que está teniendo el sujeto obligado” señaló Cynthia Cantero, titular del organismo.

“En ocasiones hay sujetos obligados que dejan de publicar la información por no generar una controversia entre las estadísticas que está publicando una autoridad y otra no”.

ITEI CRITICA RETROCESO EN TRANSPARENCIA EL IJCF

Se atenta contra el principio de máxima publicidad

Cynthia Cantero Pacheco, titular del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, expuso que con la modificación de las cifras, el IJCF sustrae un beneficio que se otorgaba a la sociedad a través del principio de máxima publicidad, que debe regir todas las publicaciones estadísticas en Internet de los sujetos obligados.

“Lo que hace la autoridad es hacer más lento, con más dificultad el acceso a la información para aquellas personas que lo quieran conocer, porque en realidad cuando hablamos de información estadística estamos hablando de información que es completamente libre acceso, que cualquier persona la puede solicitar y la autoridad tiene la obligación de entregarla. Cuando lo pones a través de un procedimiento de una solicitud para que una persona en lo particular lo esté pidiendo pues haces más lento el proceso de una manera de beneficiar a la población”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Cifras, vitales para la prevención

Alfredo Rodríguez García (académico de la Universidad de Guadalajara)

Alfredo Rodríguez García, doctor en Derecho Público en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, insistió que las cifras que se dejaron de mostrar son indicadores vitales para saber cómo funcionan los esquemas de seguridad: “Debes buscar cómo reducir la tasa, pero no peinando ni tampoco modificando u ocultando las estadísticas. (...) Está mal, ahí hay una desinformación tácita (...) Yo percibo que puede ser una medida que están utilizando algunos estados, no solamente Jalisco, los de mayor incidencia criminal, que han hecho de maquillar las cifras con la idea de que no impacten tanto la percepción social de la inseguridad”.

A DETALLE

Autopsias en 2017

Según las estadísticas otorgadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en lo que va de este año se han realizado 313 autopsias, de las cuales 121 corresponden al municipio de Guadalajara. De dichas autopsias, 17% correspondieron a mujeres y 83% a varones. Se documento que 59 de los decesos fueron por arma de fuego.