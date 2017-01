Yáñez, las letras y la política

En su época como gobernador, el también escritor propició la fundación de la facultad

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- Hace 60 años se fundó la facultad de filosofía y letras en la Universidad de Guadalajara, para celebrarlo, el departamento de estudios históricos y humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) realizará diversos eventos a partir del primero de febrero.



La doctora Patricia Córdova, jefa del departamento de letras, propuso con éxito converger esta celebración con los 70 años de la publicación de la novela "Al filo del agua" de Agustín Yáñez.

¿Cómo pueden relacionarse sendos aniversarios? Ella nos responde: "El 2017 es el año en gran medida de Yáñez porque por un lado es el autor estratégico, intelectual y político de la facultad, y por el otro se conmemora esta gran obra, una novela que es un hito en la historia de la literatura jalisciense y mexicana".



El escritor tapatío deseaba en su juventud estudiar literatura, sin embargo, como no existía aún dicha carrera en la ciudad y sus padres no podían costear que estudiara fuera, decidió entrar a derecho. Tiempo después, cuando se convierte en gobernador de Jalisco, recordó las imposibilidades que le prohibieron realizar su sueño estudiantil, y decidió cambiar este panorama para todos aquellos que compartían con él el amor a las letras. Por lo que dialogó con las autoridades pertinentes de la Universidad para proponer la apertura de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1957 se funda la oportunidad que Yáñez no tuvo.



"Él es el protagonista principal de la fundación, él fue un hombre de letras y tuvo esta idea y la ejecutó, llegó lejos. No se quedó encerrado en su creación, era un hombre privilegiado, logró salirse del cubículo para cumplir estas metas académicas universitarias" explica la Dra. Córdova respecto al otorgarle un espacio particular y especial a la vida y obra de Agustín Yáñez entre los eventos conmemorativos al cumpleaños de la Facultad.



Habrá exposiciones fotográficas, conferencias y por supuesto, la mesa "Vida y obra de Agustín Yáñez" como aportación del departamento de letras. Contará con la exposición de cinco investigadores de literatura mexicana y un final donde se permitirá el diálogo entre el público y los ponentes.

EL INFORMADOR / Ruth Romero