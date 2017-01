Estudiantes de la UP participan por cuarta vez en el FECC

Los alumnos que participaron llegaron a la tercer ronda en uno de los certámenes más importantes de e empresas familiares

GUADALAJARA, JALISCO (26/ENE/2017).- Como parte de su dinámica de incentivar a sus alumnos a desarrollar y engrandecer sus aptitudes y cualidades, la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, participó por cuarta ocasión en el evento Family Enterprise Case Competition (FECC), uno de los certámenes más importantes de empresas familiares a nivel internacional, realizado en Burlington, Vermont el cual se llevó acabo del 10 al 15 de enero, esta es la quinta edición de dicho proyecto.



David Arturo García Gámez, estudiante de octavo semestre en Administración y Dirección con enfoque corporativo obtuvo el reconocimiento de mejor presentador durante la competencia, y aunque el equipo no obtuvo el primer lugar, sí obtuvo un papel preponderante durante su participación donde también estuvo presente Daniela Vejar Sánchez, estudiante de octavo semestre en Administración y Dirección de empresas familiares y Francisco López García de Mercadotecnia. El coach que los ayudó a formar sus estrategias para presentar su plan de soluciones fue Luis Gerardo Estrada González, profesor de economía por la UP y quien además estuvo asesorado por la profesora María Begoña Cota.



"Es un concurso internacional en el cual acuden universidades de Europa, de América y de Asia, así como jueces y estudiantes de diferentes países, hay universidades como Estados Unidos donde sus integrantes son de diferentes nacionalidades. Este concurso está dividido en cuatro rondas en las cuales, la primera es la exposición, organización y planeación de un caso de empresa familiar, el cual le llegó a los alumnos una semana antes de que fuera el certamen y ellos lo estuvieron analizando y preparando para presentarlo en 30 minutos ante seis jueces internacionales", explica Luis Gerardo.



En tanto, Daniela compartió que otro de los aspectos a calificar es que ya que se les asigna el caso y ya en el segundo día del concurso, tienen cuatro horas para resolverlo, "no tenemos acceso a internet, sólo tenemos nuestros conocimientos, terminando ese tiempo contamos con 20 minutos para exponerlo, igual con jueces de todo el mundo y 10 minutos de preguntas".



David señala que el caso que les llegó era una empresa australiana que fabricaba botas, "cabe recalcar que son casos adaptados a la realidad de empresas reales, de hecho muchos jurados eran miembros de la tercera generación de la familia, de la cual era el caso, pero por cuestiones de privacidad no se revelaba su nombre, hasta el final nos lo avisaron, eso le da un plus porque la forma en cómo tienes que transmitir el caso y ser parte tú de la familia, o adentrarte a la familia siendo consultor, tiene que ser con mucho tacto".



El objetivo del certamen es analizar el plan de sucesión que puede tener una familia al pasar de una generación a otra. Cada equipo analizaba el caso desde el área familiar, el área de negocio y así plantear problemas y soluciones. El equipo de la UP sólo llegó a la tercera ronda.



Para David fue importante haber obtenido este reconocimiento donde considera fue su interés como consultor lo que los llevó a obtener esta distinción, "fuimos haciéndonos parte de la familia, el análisis que hacíamos era muy concreto, llegábamos al problema central y tiene que ver mucho la gracia, más para nosotros que nuestra lengua materna no es el inglés y haberle ganado a americanos y canadienses que dominan la lengua, te das cuenta que en realidad el juez no se fija en eso, sino en cómo te tomas en serio el caso, cómo lo transmites y en tu actitud".



"Una empresa donde no está involucrada la familia se puede involucrar solo en la estrategia, cuando está la familia te enfrentas con problemas de sucesión de generaciones y eso revuelve las dos dinámicas y puede ocasionar conflicto porque se mezclan los intereses de la empresa con los de la familia y hay que desarrollar estructuras de gobierno, protocolos y códigos de conducta donde se puedan resolver estas situaciones", señala Daniela Vejar.



