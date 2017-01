Falta de título de concesión, frena ruta-empresa en Puerto Vallarta

Esto impide que los camioneros firmen el contrato para la compra de unidades a gas natural

GUADALAJARA, JALISCO (26/ENE/2017).- Integrados y Unidos de la Bahía, ganadora del fallo para operar el servicio de transporte en el modelo de rutaempresa en Puerto Vallarta, no recibe aún el título de la concesión única, lo que frena los avances en la implementación del nuevo esquema. La falta del documento impide que los camioneros firmen el contrato para la compra de unidades a gas natural, entre otros aspectos indispensables para concretar el proyecto.

El secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, aseguró que el nuevo sistema empresarial de transporte en Puerto Vallarta, arrancaría en febrero próximo; no obstante, a la fecha no se cuenta con nuevos camiones conforme a la norma vigente, tampoco se ha instalado la estación de gas natural, ni se ha concretado el tema del prepago, tampoco la compra del terreno donde estarán los patios para resguardo de los autobuses, áreas administrativas, entre otros.

La mayoría de transportistas de Puerto Vallarta no son sujetos de crédito, los avalaría para la compra de los 327 camiones, que se requerirán para el nuevo sistema de transporte integrado de esa ciudad, la concesión única que todavía no les entrega la autoridad, "ahí estamos detenidos", señaló el presidente del Consejo de Administración de Integrados y Unidos de la Bahía, Adrián Gómez Meza, por lo que demandó a la Semov la entrega del documento.

"No le hemos pagado ni un peso, Integrados y Unidos de la Bahía, la cuenta que tiene no ha girado ninguna transferencia ni cheque ni a DINA (para la compra de camiones), ni a la empresa que también tenemos un convenio de carta-compromiso para el tema del prepago; si no se ha pagado nada, entonces no tenemos ni un contrato en firme", mencionó el presidente del Consejo de Administración de la empresa, Adrián Gómez Meza.

De acuerdo al concurso del sistema de transporte público integrado de Puerto Vallarta, la concesión única debió recibirla la empresa el 16 de diciembre pasado, de manera que existe más de un mes de retraso en el otorgamiento del documento.

Gómez Meza consideró que una posibilidad para arrancar de manera gradual con el modelo de ruta empresa, sería utilizando unidades a diésel que tienen actualmente, ya que alrededor de 60%, dijo, están conforme a norma. En caso de autorizarse esta propuesta podrían arrancar en entre 40 y 45 días.

Sin embargo, también falta modificar paradas de camión, hacer la difusión con los usuarios y turistas para que conozcan los nuevos derroteros.

Los transportistas calculan una inversión que ronda los mil millones de pesos para operar en el esquema empresarial, esto incluye 700 millones de pesos para la compra de 327 camiones.

De acuerdo a cálculos del Instituto de Movilidad del Estado de Jalisco, en Puerto Vallarta se mueven 240 mil usuarios al día en transporte público. En estos momentos operan entre 451 y 470 unidades; con el nuevo modelo deberán circular 327 unidades. La tarifa en esa ciudad es de 7.50 pesos.

Están proyectadas tres rutas troncales en el puerto, la primera en implementarse sería la que correría por Ixtapa-Francisco Medina Ascencio.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA