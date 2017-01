Acusan falta de brigadas de Protección Civil en edificios públicos

El regidor del PRI en Guadalajara, Salvador de la Cruz, indicó que por tal motivo presentará ante el Pleno una iniciativa sobre el tema

GUADALAJARA, JALISCO (26/ENE/2017).- El regidor del PRI en Guadalajara, Salvador de la Cruz, denunció la falta de brigadas de protección civil en los edificios públicos del Ayuntamiento tapatío. Indicó que por tal motivo este viernes durante sesión de Cabildo presentará ante el Pleno una iniciativa que tiene como objetivo fortalecer y actualizar dichas unidades.



Detalló que las brigadas internas de protección civil son las primeras en enfrentar las emergencias mientras arriban las autoridades. Reciben capacitación en combate a incendios, búsqueda y rescate, evacuación y primeros auxilios.



"Son las que nos marcan la pauta de qué hacer y qué no hacer en el momento de una eventualidad, por eso estamos solicitando la actualización y que estén funcionando en su totalidad y colaborar con Protección Civil para que los edificios públicos estatales y federales también se actualicen".



Durante abril del 2016, un flamazo en la taquería Charlie del Mercado Corona obligó a la evacuación del edificio. Este fue ocasionado porque el locatario almacenó un tanque de gas en su espacio contra el reglamento.



Señaló que a partir de dicho suceso, se iniciaron capacitaciones a los locatarios y agregó que a la fecha no funciona la unidad interna del mercado. Explicó su preocupación por la problemática pues indicó que cuando se presenta una emergencia son los que deben de indicar cómo desalojar el edificio, llevar el conteo e indican en dónde es el punto de reunión.



"En el caso del Corona, a un año y tres meses de administración no está actualizada la unidad interna de protección civil", recalcó.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS