Demoran atención a herido en camionazo

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes aseguró que vigilará y asesorará en su tratamiento

GUADALAJARA, JALISCO (26/ENE/2017).- Carlos Ernesto Ramírez Catalán, de 26 años, tomó el camión de la ruta 380 poco antes de las nueve de la mañana en Periférico y Guadalupe, cuando salía de su trabajo como velador. Se dirigía hacia la colonia Las Liebres, en Tlaquepaque.

El camión aceleró la marcha, aseveró el usuario. Encontró lugar en el asiento de hasta atrás del lado izquierdo, que se hallaba sobre un peldaño.

“Iba lleno, iba recio, demasiado, cuando de repente sentimos el impacto. Yo me fui de frente hacia una barra que me dio en el vientre, reboté y me pegué con el asiento en la columna, de ahí perdí el conocimiento”.

Cuando recobró la consciencia Carlos no se podía mover. Tenía dolor intenso en la región lumbar, testículos, hombro y cuello.

“Cuando vi ya toda la gente ensangrentada, tirada, empezaron a llegar las ambulancias. A mí fue al último que bajaron porque no me podían mover”. Fue trasladado a la Cruz Verde Leonardo Oliva, donde aún por la mañana del miércoles no podía mover la pierna derecha.

Pese a haber sido uno de los pasajeros más lastimados en el hecho, ocurrido en Periférico y Camino al Iteso, donde 37 personas resultaron lesionadas, la mañana de este miércoles se encontró con que el personal de la Mutualidad Alianza de Camioneros le había perdido contacto.

Su mujer, Cecilia, relató que un representante de la Mutualidad de la Alianza de Camioneros habló con ellos a las 11:00 de este martes pero ni el teléfono les dejó.

Esto fue un problema porque el personal de la unidad les informó que para empezar requería estudios en otro hospital por seis mil 400 pesos: “Correría por mi cuenta pero como no tengo recursos no lo he sacado”.

Poco antes del mediodía de ayer, José Parra Sandoval, coordinador operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, finalmente se comunicó con la víctima.

“El día de hoy (miércoles) hemos establecido comunicación con los gestores de la Mutualidad de la Alianza y ahorita en este momento se encuentra el gestor, Luis Domingo, en la Leonardo Oliva, donde informó que al paciente se le va a tomar una resonancia magnética para descartar alguna lesión más delicada”.

Parra Sandoval aseveró que a la par de la vigilancia del correcto tratamiento de Carlos, ofrecerá asesoría legal a la pareja para que sean indemnizados.

Sergio Blanco