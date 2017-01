Dos aspirantes a magistrado tienen antecedentes

Legisladores mencionan que como no han sido sentenciados, se respetará el principio de presunción de inocencia

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- Tras concluir la revisión de los expedientes de los aspirantes a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), se advierte que dos de los 48 candidatos que se mantienen en el proceso cuentan con antecedentes penales, sin embargo, debido a que no han sido sentenciados se respetará el principio de presunción de inocencia.

"Hasta hoy no podemos dejar inelegible a quien tiene un proceso, la Ley señala muy claramente que deben haber sido procesados. Son dos casos particularmente que igual nos envió la Fiscalía, pero que por razones de respetar los datos personales no podríamos darles nombres", puntualizó el presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo Plazola.

Ambos procesos, uno por robo y otro por abuso de confianza serán notificados al resto de los diputados, "para que los consideren a la hora de emitir su voto". Aclaró que no sabe si este miércoles se elegirá al nuevo magistrado como se tenía previsto en la convocatoria.

A pesar de que la semana pasada se dio cuenta en la Comisión de Justicia que uno de los aspirantes, Nicolás Alvarado Ramírez, se desistió de continuar en el proceso, el diputado perredista comentó que aún no es oficial, "yo hasta que me dé cuenta el propio pleno tendré que elaborar un dictamen de elegibilidad; mientras no me dé cuenta, no vamos a sesionar para hacer la lista de elegibles".

Cuestionado en torno a que se trata de un proceso envuelto en la polémica si se toma en cuenta a los aspirantes con antecedentes y las advertencias de otros dos para impugnar el proceso, el diputado respondió: "El origen mismo de la convocatoria es un origen con bastante polémica, hay que partir de ahí y entiendo este interés (...) en que tengamos un proceso bastante cuidado sobre todo en el cumplimiento de los requisitos, dado que viene esta convocatoria a partir de la renuncia (de Luis Carlos Vega Pámanes) por los motivos que ya conocemos".

El presidente de la comisión reconoció que en este proceso se ha señalado que falta la aplicación de un examen de oposición, de pruebas de control de confianza y la presentación del 3de3, "no podríamos irnos más allá de lo que la ley tiene establecido como requisitos para los aspirantes, dado que estaríamos violentando el proceso y entonces sí abriendo la oportunidad de que todos puedan generar amparos".

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ