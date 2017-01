Lineamientos garantizan derechos de audiencias: Amedi Jalisco

Consideran que los ‘Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias’ no representa un atentado a la libertad de expresión de los comunicadores

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- Bernardo Masini, presidente del Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), consideró que los "Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias" emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2016, van a garantizar los derechos de las audiencias, además que desde su percepción esto no significa un atentado a la libertad de expresión de los comunicadores, como se ha mencionado al respecto.



"Estos lineamientos son algo que teníamos muchos años esperando. Es necesario que todos los medios tengan un defensor de audiencia, lo cual ayuda a vigilar comportamiento y contenidos de un medio de comunicación, que haya contenidos de calidad, que no trasgredan los derechos, que regule lo que no deben ver los niños", expresó en entrevista.



Masini dijo que el documento enumera los derechos y ayuda a que las audiencias puedan identificar cuando se trate de una inserción pagada. "No es lo mismo saber que algo está pagado por alguien más o contenidos definidos, eso es un gran avance, algunos canales ya venían haciendo algunos pininos, son cosas muy sencillas, incluso algunos medios ya lo hacían".

Sobre si estar explicando si se trata de información o comentario mermaría la dinámica en los programas de radio o televisión, dijo que no utilizaría esa palabra. "Sí va a implicar modificar algunos hábitos, eso no necesariamente significa censura, en realidad no lo es, lo que hacen es añadirle a las costumbres, maneras de recibir la información que cuando vaya a expresar diga, esto es a título personal para que ayude a distinguir".



El presidente de Amedi Jalisco resaltó que con la figura de defensor de audiencias el derecho de réplica crece más y ayuda a cerrar el círculo de la comunicación para que éste no quede sólo en la información. "Se puede opinar lo que gusten, es ser más honestos con la audiencia. Se van a añadir buenas costumbres. Cosas muy sencillas de atacar".



Acerca de si un personaje de la política o funcionario buscará utilizar este mecanismo para presionar o censurar, Masini aceptó no hay candados. "No hay nada respecto a que un personaje pueda manifestarse o no manifestarse, un personaje siempre ha podido tomar el teléfono, llamar, para eso existe el Derecho de Réplica. El IFT es un organismo nuevo, es muy importante cuidar su prestigio, no desinformar a la gente, qué información tiene, y qué importancia va a tener regular a empresas que han sido poderosísimas. Los lineamientos van a ayudar a que las audiencias conozcan sus derechos".



Esta mañana los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) reprobaron los lineamientos al considerarlos un riesgo para la democracia. "En concreto nos preocupan las disposiciones en torno a la distinción que deberán manifestar los comunicadores entre veracidad y opinión, pudiendo guiar a casos de autocensura de los propios comunicadores y periodistas, así como casos de persecución y cooptación por parte de la autoridad".

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ