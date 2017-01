Alcaldes de AMG reprueban nuevos lineamientos para comunicadores

El IFT pide a medios diferenciar la información de la opinión, contenido de publicidad, veracidad y oportunidad, entre otras cuestiones

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2016).- Los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) reprueban los "Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias" publicados el día 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, los cuales califican como una puerta a la autocensura, persecuciones legales y presiones a los comunicadores y medios de comunicación del país.

Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara; Pablo Lemus, alcalde de Zapopan; Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco; Héctor Álvarez, alcalde de Zapotlanejo y Refugio Velázquez, alcalde de Juanacatlán, expresaron su desacuerdo con las reglas que a partir del 1 de febrero de 2017 darían facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para sancionar a quienes no cumplan con los lineamientos, que principalmente piden a medios de radio y televisión diferenciar la información de la opinión, contenido de publicidad, veracidad y oportunidad, entre otras cuestiones.

Alfaro señaló que les preocupa que se haya intentado ocultar este tema en el contexto del "gasolinazo" y un posible nuevo incremento de combustibles en febrero, para tratar de minimizarlo. "Es cierto que los lineamientos contienen importantes avances en materia de derechos de las audiencias como la regulación en materia de publicidad, como los derechos de las personas con discapacidad y niños, como la reglamentación de los Defensores de Audiencia y sus Códigos de Ética. Pero también implican un claro riesgo para nuestra democracia, al esconder herramientas de control y regulación que desde nuestra perspectiva representa un atentado contra la libertad de expresión".

El presidente municipal de Guadalajara indició que por ejemplo la norma exigirá que entre la información y la opinión del periodista exista un espacio, un comentario o una cortinilla, y si alguien considera que dicha opinión no está sustentada podría denunciar al periodista y al medio de comunicación. "Ese alguien podría ser cualquier político, funcionario o personaje al que le haya incomodado la información. Las sanciones a que estarían sujetos los medios por una situación de este tipo podrían convertirse en un mecanismo de presión contra un periodista que simplemente está cumpliendo con su función. La pregunta es ¿Qué significa que una opinión esté fundada, quién y cómo lo determina?".

Como acciones concretas, Alfaro consideró que aún están a tiempo de poner el tema sobre la mesa e informó que pedirán a los diputados de Movimiento Ciudadano en San Lázaro que promuevan un amplio debate sobre este tema en la arena pública nacional. "Y en segundo lugar hacemos un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que reabra la discusión sobre esta importante arista de los lineamientos en materia audiencias y corrija los excesos que cometieron con esta norma".

Pablo Lemus agregó que en materia comercial los lineamientos significarían una desventaja ante medios extranjeros, quienes no estarán sujetos a la regulación. "Imaginen que un conductor avise cada que vaya comerciales, esto sólo aplique para concesiones mexicanas, ¿Qué pudiera ocurrir?, que la audiencia le cambie de canal por lo aburrido de los contenidos. Esto es competencia desleal frente a otras cadenas, no sé si a final de cuentas lo que quieran orillar es que transmitan desde Estados Unidos o Guatemala. Me parece que es una medida desesperada del Gobierno federal ante críticas sociales y manifestaciones que se están dando en el país".

EL DATO

Revisar el documento íntegro aquí.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ