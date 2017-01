Cae ceniza del Volcán de Colima en Zapotiltic

El Volcán El Colima emite una fumarola de tres mil metros con moderado contenido de ceniza y una explosión

CIUDAD DE MÉXICO (25/ENE/2017).- Debido a la explosión y a la fumarola ocurridas este miércoles en el Volcán El Colima se registra caída de ceniza moderada en el municipio de Zapotiltic, Jalisco, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de la entidad.



En menos de 15 minutos, el Volcán El Colima emitió una fumarola de tres mil metros con moderado contenido de ceniza y una explosión que generó una columna de más de cuatro kilómetros, informó el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa.



La explosión del coloso ubicado en los límites de Colima y Jalisco ocurrió a las 07:49 horas, mientras que la exhalación se registró a las 08:03 horas.



"#Explosión del #VolcándeColima a las 7:49 horas, con una altura de más de 4 km, dirección noreste", "#Exhalación del #VolcándeColima a las 08:03 h con una altura de 3,000 metros en dirección este-noreste, con moderado contenido de ceniza", indicó en su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P.



Las poblaciones aledañas al Volcán de Fuego deben mantenerse informadas, tomar sus precauciones sobre todo en caso de caída de ceniza, ya que sus efectos en la salud pueden durar mucho tiempo, consultar la información oficial y no propagar rumores.



Es necesario cubrir boca y nariz, limpiar ojos y garganta, usar lentes de armazón, así como cerrar ventanas, cubrir cuerpos de agua para que no se contaminen, permanecer dentro de la casa, barrer la ceniza y no tirarla al drenaje.