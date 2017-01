Víctimas de Jalisco se integrarán al Registro Nacional

Buscan que las víctimas puedan tener otra ventana de oportunidad para ser atendidas e indemnizadas

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2017).- El Estado de Jalisco se integrará al Registro Nacional de Víctimas (Renavi), a fin de que las víctimas puedan tener otra ventana de oportunidad para ser atendidas e indemnizadas.

Con ello la Entidad se convierte en uno de los primeros estados en transferir los datos al Renavi, alimentado por el Registro Federal de Víctimas y el Registro Estatal de Víctimas.

La comisión federal ha atendido a más de 11 mil víctimas en todo el país y siete mil 500 tienen ya representación jurídica. Esta instancia federal cuenta con un fondo más de mil 500 millones de pesos para atender a las víctimas a nivel nacional, informó el director general de Asesoría Jurídica de la Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas, Rubén Vasconcelos Méndez

"Estamos ideando esquemas de colaboración y no únicamente atender a víctimas de fuero federal, sino también a víctimas de fuero común, cuando así el estado nos lo solicite... la propia ley señala que hay medidas de ayuda que no se pueden dar a víctimas que no estén inscritas en el Renavi".

La más reciente reforma a la Ley General de Atención a Víctimas establece que es necesaria la firma de un convenio de colaboración para asegurar que haya atención a todas las víctimas del país, así como para que cada gobierno cumpla con sus responsabilidades.

Esta fue una de las conclusiones de la Sesión de Trabajo entre la Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Jalisco, donde Vasconcelos Méndez señaló que la víctima que no pueda ser atendida por el Estado, puede solicitar esta ayuda a la comisión federal, con recursos federales.

"Como es para una víctima local, para que el estado no se desligue de sus responsabilidades, ese recurso me tiene que ser reintegrado por la entidad federativa; es decir, no podemos dejar de atender a una víctima del fuero común porque la entidad no tenga dinero".

Por otro lado, la comisión federal tiene registradas a dos mil 234 personas, familiares de desaparecidos, susceptibles de recibir un apoyo financiero para que reconstruyan su vida después de haber sido víctimas de un delito.

Actualmente, 130 familias de Guerrero, Sinaloa, Coahuila y Veracruz reciben apoyo económico directo para alimentación, renta de vivienda, becas y traslados.



Estudian 14 casos para ser resueltos



De acuerdo con el secretario técnico de la comisión estatal, Kristyan Luis Felipe Navarro, en Jalisco existen 320 víctimas representadas jurídicamente por la comisión ejecutiva, en diferentes procedimientos, aunque se ha brindado atención a mil 850 personas desde mayo del 2015.

El fondo para poder responder y atender a las víctimas en este año es de 25 millones de pesos.

La comisión estatal se encuentra estudiando 14 casos de víctimas para resolverse y poder acceder, ya sea a una compensación económica, o a otro tipo de apoyo, según resuelva el pleno.

El pasado mes de diciembre, la comisión entregó la primera compensación económica a la viuda y tres hijos de un hombre que murió en un percance ocurrido durante una detención.

Con la presencia de la mayoría de los miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Jalisco, así como con el director de la comisión federal, se establecieron los siguientes acuerdos:

-Reestablecer el convenio de colaboración entre la comisión estatal y federal.

-Crear en Jalisco el primer diplomado en atención integral de víctimas en conjunto con la Universidad de Guadalajara, la Fiscalía General y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, para capacitar a funcionarios.

-Se realizará la transferencia de datos de las víctimas atendidas en la comisión estatal a la federal.

-Garantizar la armonización legislativa.

-Elaborar protocolos para la atención de víctimas.



Los más atendidos



Comisión federal

La mayor parte de los casos de atención a víctimas es por secuestro, trata de personas, desapariciones forzadas, además de daños contra menores y mujeres, entre otros delitos federales.



Comisión estatal

La mayoría de los casos atendidos en Jalisco entra en la violación a los derechos humanos fundamentales, así como violencia contra la mujer y menores.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR