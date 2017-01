La SIOP asegura que se erradicaron los 'moches'

Netzahualcóyotl Ornelas asegura que desde su llegada a la dependencia se erradicó esta actividad

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2017).- Luego de que en meses pasados se denunciara la existencia de una presunta red de corrupción al interior de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), el titular de la dependencia, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, aseguró que desde su llegada a la dependencia se erradicaron los 'moches'.

"En este momento, si yo te puedo decir: ¿pasa? No lo tengo registrado. No tengo registrado una denuncia, no tengo registrado una queja, no tengo registrada una observación (sobre actos de corrupción)".

Ornelas destacó que desde el pasado 13 de septiembre que llegó a la dependencia, se ha dedicado a mejorar los procesos y ejecutar obra pública, en tanto que las investigaciones corresponden a la Contraloría y a la Fiscalía "a mí no me corresponde indagar, a mí no me corresponde investigar, a mí me corresponde hacer obra pública de calidad, en tiempo".

Subrayó que el día que se presente alguna denuncia actuará, "no voy a actuar por especulaciones, o pensar que por ahí dicen. Tiene que ser muy contundente".

El funcionario mencionó que en estos meses ha realizado 40 cambios en diferentes áreas, "estamos tratando de hacer eso, que no se generen cotos de poder".

Debido a que el titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco, Benjamín Cárdenas fue uno de los que denunció la presunta red de corrupción, Ornelas Plascencia destacó que incluso él ha declarado que estos problemas ya no se presentan, "afirma que los moches no se detectan más en la SIOP".

El funcionario estatal se reunió este martes con los diputados para participar en un foro sobre la Ley de Obra Pública, la cual se busca reformar debido a que no ha tenido modificaciones en los últimos 15 años.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ