En marzo, listos 30 kilómetros del Macrolibramiento

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2017).- El Macrolibramiento de Guadalajara estará terminado en su totalidad entre julio y septiembre próximos, se había anunciado que en diciembre pasado quedaría listo; se prevé que en marzo concluyan 30 kilómetros que se sumarán a los 25 kilómetros que fueron abiertos a la circulación en julio pasado.

Con relación a la autopista a Puerto Vallarta, la vía corta, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, mencionó que está por concluir una primera etapa: Guadalajara a Compostela, esa parte estará terminada en marzo próximo.

"El tema de Las Varas debe terminarse este año, del Libramiento a Compostela a Las Varas", indicó el funcionario en entrevista al finalizar la presentación del primer tren de la Línea 3 del Tren Ligero.

Luego de que la semana pasada se informó del resultado del avalúo de los terrenos donde se edificó el Aeropuerto tapatío, Ruiz Esparza indicó que el tema está en los juzgados y la resolución que ahí se tome sobre el pago de los predios, la acatará la dependencia federal.

"No es cuestión de voluntad, es cuestión de lo que sea legal, sea equitativo. Está en manos del Poder Judicial definir qué se debe hacer, lo que decida el Poder Judicial lo vamos a atender. El Poder Judicial está viendo tanto la valoración no de la SCT, nosotros no valoramos nada, lo valora el Indaabin, y está el juez a punto de resolver cuál es el tema, acataremos al 100% lo que el juez resuelva", dijo.

El avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) arrojó 63 millones de pesos, en tanto que los ejidatarios de El Zapote demandan más de dos mil millones de pesos por las 307 hectáreas, donde se ubica la central área tapatía.

Ruiz Esparza estimó necesario que se consideren los pagos que previamente ha realizado el gobierno federal por los terrenos del Aeropuerto tapatío (en 1979 se les pagaron 14.7 millones; y en 2007 y 2008, 43 millones de pesos de acuerdo a lo informado por funcionarios de la dependencia), y se tome una decisión justa, que sea en paz y sin generar daños a terceros.



