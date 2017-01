Volcán El Colima tiene parámetros normales sin riesgo para población

El titular de Protección Civil Jalisco asegura que están preparados para cualquier contingencia

CIUDAD GUZMÁN, JALISCO (24/ENE/2017).- El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Trinidad López Rivas, aseguró que el volcán El Colima se mantiene en los parámetros normales dentro del marco de una actividad volcánica, sin ningún riesgo a la población aledaña al coloso de fuego.



En rueda de prensa y acompañado de los integrantes del Comité Científico Asesor del volcán de Colima, integrado por especialistas de las universidades de Jalisco y Colima, así como de las Unidades Estatales de dichos estados, López Rivas subrayó que están preparados para cualquier contingencia.



Añadió que para Protección Civil es fundamental la información que emita el Comité Científico de acuerdo al monitoreo permanente que se tiene en el volcán de fuego de Colima, por ahora "estamos en etapa de prevención, semáforo amarillo", dijo.



Indicó que en esta etapa de alerta se tiene una excelente coordinación de todos los niveles de gobierno, con el propósito de dar respuesta inmediata en caso de cualquier emergencia y activar de inmediato un operativo.



Manifestó que se está trabajando, se cuenta con la información oportuna del Comité Científico. Sin embargo, "estamos en alerta porque puede haber un cambio en 24 horas".



Por su parte, Carlos Suárez, del Comité Científico, resaltó que el coloso continúa su actividad, misma que no ha bajado en los últimos cuatro años aproximadamente, y los eventos más recientes se conservan dentro de los parámetros normales establecidos desde hace años en el mapa de riesgo



Indicó que se tiene establecida una zona de exclusión de entre ocho y 8.5 kilómetros de distancia, dependiendo de la zona, radio establecido a partir de la explosión de 1999.



Añadió que de acuerdo a los datos que arroje el monitoreo y en caso de que se avance a un escenario más peligroso, es cuando se dará un siguiente paso, pero por ahora no existe ningún riesgo en esta etapa explosiva del volcán.



De acuerdo al Comité Científico, el volcán está entrando a su ciclo eruptivo final, de acuerdo al comportamiento que ha tenido desde hace muchos años. No obstante, la observación y monitoreo es permanente, todo el año, porque puede haber un cambio de un momento a otro.