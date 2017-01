En Jalisco, 19 municipios reportan casos de lepra

Ayutla y Tomatlán presenta una tasa mayor a un caso por 10 mil habitantes, reporta la SSJ

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2017).- El coordinador estatal del Programa de Micobacteriosis de la SSJ, Sergio Ramón Quintero González, informó que 19 municipios del Estado reportan casos de Lepra y, de ellos, sólo Ayutla y Tomatlán presentan una tasa mayor a un caso por cada 10 mil habitantes.



El experto de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ) señaló que este año en la entidad se pretende decretar a varios municipios como libres de lepra, ya que no han registrado casos en los últimos cinco años.



Añadió que durante el 2016 se registraron 39 casos prevalentes, de los cuales 15 son casos nuevos: 11 multibacilares y cuatro paucibacilares; en lo que va de este año se ha detectado sólo un caso en el municipio de Tala.



Ante este panorama la SSJ, a través del Instituto Dermatológico de Jalisco "José Barba Rubio", realizará el Simposio de Lepra 2017 como parte de las acciones para conmemorar el Día Mundial de la Lucha Contra la Lepra, el cual se celebra el último domingo de enero.



El simposio se llevará a cabo el próximo viernes 27 de enero de 2017, a partir de las 08:00 horas en el Auditorio "Amado González Mendoza" del Instituto Dermatológico de Jalisco.



Dicha jornada, dirigida a la comunidad médica, tiene como propósito abordar temas de actualidad relacionados con la genética en la lepra, enfermedades asociadas, la reacción inmune del paciente, así como el manejo de los contactos de personas con esta bacteria, alteraciones y complicaciones que deja la enfermedad.



El jefe del Departamento de Investigación del instituto, Víctor Manuel Tarango Martínez, resaltó que la capacitación y actualización continua de los médicos es clave para la adecuada atención del padecimiento.



"Como punto importante en el manejo de los pacientes que es primero, prevenir a la población a través de la autoexploración para detectarse algo que no esté bien en su cuerpo y que tenga que ir con el especialista, pero si va con el médico, y el médico no está capacitado no le dará un diagnóstico oportuno".



Indicó que de ahí la importancia de eventos como el simposio que organizan para la capacitación continua para los médicos, familiares y otros especialistas que están muy vinculados con este padecimiento.