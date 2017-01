El IEPC no puede ajustarse más el cinturón: Alcaraz Cross

Su titular declara que el gasto del organismo ya se ha reducido en los últimos dos años

GUADALAJARA, JALISCO (23/ENE/2017).- Tras asegurar que en los últimos dos años se ha reducido el gasto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Jalisco, su presidente Guillermo Alcaraz Cross, declaró que el organismo no puede ajustarse más el cinturón como respuesta a las medidas de austeridad emergentes que se ha solicitado a los tres poderes, los ayuntamientos y el resto de los entes que reciben recursos públicos.



Pese a los señalamientos en contra del órgano electoral, insistió que no estarían en condiciones de generar nuevos ahorros en 2017 ya que en septiembre inicia el proceso electoral: "No podríamos, creo que la más sensible sería no tener más dinero que el del año pasado, siendo un año (...) con cargas importantes para el instituto".



Alcaraz recordó que el año pasado la nómina pasó de 170 a 142 personas, lo que representó un ahorro de 13 millones de pesos y en este año será de 19 millones.



Además se redujeron algunas prestaciones como los gastos médicos mayores, gasolina, telefonía fija y móvil, entre otros, que en 2015 representaron un ahorro de 11.3 millones y el año pasado de 16.5 millones.



Subrayó que su sueldo es de 151 mil pesos mensuales, ya que en términos reales éste se ha reducido en 34 por ciento, en tanto que el del resto de la estructura ha ido a la baja entre un 15 y 13 por ciento.



EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ