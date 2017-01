Piden paridad de género en magistraturas

Diana Arredondo Rodríguez afirma quiere tomar decisiones que permitan transformar al Poder Judicial

GUADALAJARA, JALISCO (23/ENE/2017).- Distintas organizaciones civiles impulsan la candidatura de Diana Arredondo Rodríguez para ocupar el cargo de magistrada para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), en sustitución de Luis Carlos Vega Pámanes, al considerarla el perfil idóneo por su currículum y como una manera de mostrar igualdad para mujeres y hombres en el acceso a oportunidades en la representación de cargos de elección popular.



Es por ello que solicitaron al Congreso de Jalisco medidas que permitan que el pleno del STJEJ este conformado en términos de paridad, ya que actualmente sólo cuatro de 40 magistraturas son ocupadas por mujeres.



Arredondo Rodríguez, quien cuenta con 25 años de carrera profesional, explicó que quiere ser Magistrada de la Séptima Sala para tomar las decisiones que permitan transformar al Poder Judicial. "Me interesa trabajar en cambiar el imaginario institucional para brindarle a la sociedad jalisciense una impartición de justicia cálida, más humana, más amable, respetuosa de los derechos humanos y con perspectiva de género, que implica una visión más amplia, más favorecedora de los derechos humanos de todas las personas".



La candidata subrayó que en su trayectoria profesional no hay escándalos ni antecedentes sucios, ya que se ha ocupado de prepararse profesionalmente y personalmente para un cargo así. "La reputación se construye en el ejercicio profesional del día a día, la percepción conforme a mi comportamiento profesional, soy una mujer servicio, soy una mujer incorruptible, imparcial que no hace distinciones, una mujer con una vocación profunda con la impartición de justicia".



La doctoranda en derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado (IIDE), dijo que uno de sus objetivos sería retomar el tema de feminicidios, en donde aún falta mucho avance y en donde se siguen sin llamar los hechos por su nombre. "Las mujeres no mueren, son asesinadas, y las asesina un tercero que generalmente es su pareja, alguien con quien tienen una relación de cercanía, confianza, ¿qué está pasando?, ¿cómo es posible que ante hechos tan evidentes se determine que no hay feminicidios? y los califican y sancionan como simples homicidios, cuando hay toda esta serie de agravantes. Si no hay personas sentadas en la mesa impartiendo justicia, formadas con respeto a los derechos humanos, en el entendimiento y formación de en qué consisten los feminicidios, no se van a dictaminar y sancionar como tal".



Sobre su candidatura, agregó que presentó sus documentos el 12 de enero y el Congreso de Jalisco los recibió el 15 de enero. "El 17 de enero se publicaron listas, tuve mi entrevista ante la comisión de justicia el día 19, en este momento estamos a la espera de que tomen la designación a más tardar el 26 de enero".

Entre las asociaciones y organismos que apoyan la candidatura están:

-Red Nosotras por la Igualdad

-G 10 X Jalisco

-Cladem

-Igualdad, Desarrollo y Adelanto

Consejo Ciudadano 100 X Jalisco

-Queda entre Nosotras, A.C



EL DATO



En Change.org existe la petición de "Diana Arredondo Rodríguez como Magistrada para el Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco", que hasta el momento cuenta con 264 firmas y que principalmente dice: "En el marco de esta Convocatoria, nos permitimos hacer patente a los integrantes de esta Comisión de Justicia e integrantes del Pleno del Congreso, las obligaciones y compromisos suscritos por el Estado Mexicano en Convenciones Internacionales como lo establecido en la Convención Para Eliminar Todas Las Formas De Discriminación En Contra De La Mujer (CEDAW), la Plataforma De Acción De Beijing de 1995 -(Objetivo 190, donde se enuncia el imperativo de la paridad)- y los Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS), entre otros, y los cuales, acorde a lo señalado por los artículos 1° y 133 de la Constitución Federal Mexicana, obligan al Estado Mexicano, en absoluto respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, obligan a este Congreso a realizar Acciones Afirmativas en pro de la Paridad Institucional al interior del Poder Judicial del Estado de Jalisco, las que, acorde al momento histórico que se vive en el Estado, los obligan a designar Magistradas mujeres para el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco".

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ