Piden ampliar opciones para obtener certificado de estudios

La organización 'A Todas las Naciones' pretende que se modifique la legislación para facilitar la acreditación de personas que estudian desde el hogar

GUADALAJARA, JALISCO (23/ENE/2017).- A casi dos décadas de haber diseñado el sistema de Escuela en Casa junto con su esposa, y de lograr la revalidación ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 80 estudiantes del 2008 a la fecha, el siguiente paso que pretende seguir la organización “A Todas las Naciones” es tener la facultad de certificar.

Óscar Joel García Membrillo, coordinador del proyecto Escuela en Casa, señala que aunque las puertas de la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ) estén abiertas para quien quiera certificar sus estudios realizados fuera del sistema convencional, el proceso es difícil.

Explica que, después de que las condiciones en las que operaba el Sistema de Educación Permanente fueran modificadas, la obtención de un certificado ha sido más complicado.

Es el caso de su hijo, quien está por cursar los estudios de bachillerato y no le han revalidado los estudios de secundaria realizados en Escuela en Casa.

Por ello, considera, las autoridades responsables de la educación en México deben ampliar a los ciudadanos las opciones para obtener un certificado de estudios y respaldar la existencia de la modalidad de Escuela en Casa.

“Buscamos que exista la modalidad de escuela en casa, porque no existe. Nuestro calvario es que no tenemos un sello que valide o certifique los estudios”, acentúa García Membrillo.



En varias ocasiones, los promotores de Escuela en Casa se acercaron a la SEJ con el fin de incluir en el sistema educativo dicha modalidad. Sin embargo no obtuvieron éxito.

“Es un proyecto muy noble que el Gobierno no ha querido ver porque ya tenemos muchos años intentándolo. Ésta debería ser una de las tantas modalidades que se ofrecen en el sistema educativo”.

El esfuerzo más cercano que han conseguido para respaldar su propuesta es el de la senadora Diva Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional, quien se pronunció por presentar una iniciativa para incluir en la Ley de Educación esta forma de estudio.

En un desplegado, la senadora defendió que la calidad en la enseñanza se puede obtener mediante la Escuela en Casa, ya que puede coadyuvar a las acciones para mitigar el rezago educativo.

Por su parte, Víctor Manuel Sandoval Aranda, coordinador de Educación Básica en la SEJ, responde que la inclusión en la ley de esta modalidad no es tan necesaria, ya que la autoridad ofrece acompañamiento a los padres de familia que requieren del sistema de Escuela en Casa.

Apunta que a los interesados se les otorga material, libros de texto y asesoría gratuita para cumplir con el proceso educativo. Posteriormente reciben apoyo para alcanzar la certificación.

“Los únicos autorizados para entregar una boleta de calificaciones o un certificado, independiente de la modalidad público o privado, es la Secretaría de Educación”.

El funcionario comenta que las solicitudes de Escuela en Casa no llegan al uno por ciento, por lo que no es un tema prioritario en la Secretaría.

LOS COSTOS

Los siguientes son los costos del programa Escuela en Casa de la organización “A Todas las Naciones”:

1,200 pesos de inscripción.

800 pesos mensuales.

700 pesos en libros y material.

Mala socialización, el riesgo

Aunque la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) respeta a los padres de familia que optan por educar a sus hijos bajo la modalidad de Escuela en Casa, el coordinador de Educación Básica alerta que pueden convertirse en estudiantes con problemas de socialización a futuro.

Debido a que el único entorno que está al alcance de este tipo de niños es su hogar, indica, sus habilidades para convivir pueden ponerse en riesgo.

Por ello, señala que la modalidad recomendada por la SEJ será el sistema convencional, en donde los niños toman clases grupales a diario.

“Esa convivencia que tú tienes todos los días genera muchas condiciones de comportamiento sano con los compañeros, genera muchas situaciones de empatía con los compañeros”.

En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Educación Jalisco ha atendido a sólo tres personas que solicitaron un certificado de estudios, al haber llevado a cabo el aprendizaje de Escuela en Casa, conocido como “homeschool”. Sin embargo, los tres casos decidieron incorporarse al sistema convencional por considerarlo mejor.

SISTEMA COMPLEMENTARIO

Como el sistema de Escuela en Casa tiene ventajas y desventajas, puede ser una modalidad de estudio complementario. Una herramienta auxiliar para las actividades educativas de los estudiantes, considera la doctora María del Carmen Gabriela Flores Talavera, del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM).

Los niños educados bajo esta modalidad, dice, adquieren habilidades como la reflexión, pero también pueden ser niños aislados.

En otros países, este modelo es usado para controlar el fenómeno del bullying, pero “la escuela es un punto de reunión en donde los niños comienzan a desarrollar sus habilidades sociales”.

La experta concluye que la educación impartida por padres no es un modelo que necesariamente funcione en todos los hogares.

Estudio en casa, desde preescolar hasta la maestría

Cada miembro de la familia García Aguilar cursó sus estudios en casa: desde el preescolar hasta la maestría. El padre, Óscar García, relata que la idea de educar a sus hijos con este sistema y crear una organización dedicada a promover la Escuela en Casa surgió en su juventud. Su esposa, Manuela, tenía la misma convicción.

Su proyecto se ha concretado con su hija mayor, Jael Gamila, quien fue educada por sus padres en todos los niveles de educación básica y ahora cursa la Licenciatura en Educación en una universidad particular bajo el sistema semiescolarizado.

“El niño desde pequeño se vuelve autodidacta, fue mi caso y ahora no me cuesta nada de trabajo organizarme”, cuenta Jael.



Su padre afirma que educar a todos sus hijos en el hogar no es sencillo. “Es un reto porque tienes a tus hijos las 24 horas. Es una inversión que se podrá ver, quizá, en 18 años”.

Son autodidactas y dueños de su propio conocimiento

La cualidad que caracteriza a los estudiantes de “homeschool” es la facilidad con la que se convierten en autodidactas. Así se describe Inés González Cosío, y al resto de sus compañeros que han completado sus estudios bajo esta modalidad.

La estudiante, de 17 años, cursó la primaria, secundaria y ahora la preparatoria en casa. Primero acompañada de su madre, quien buscó guías y tutoriales para ampliar los métodos de clase.

Actualmente, Inés y sus hermanos son parte del sistema de Escuela en Casa de la organización “A Todas las Naciones”.

A diferencia de las etiquetas que pueden tener, los niños “homeschool”, como ella los nombra, son estudiantes que se convierten en dueños de su propio conocimiento, ya que desarrollan la habilidad de la investigación a temprana edad.

“El programa te hace independiente, autosuficiente. Tú eres dueño de tu propio aprendizaje. Si no entiendes algo no dependes de alguien para que te lo explique; lo averiguas en internet o en libros”.

Por su parte, Ángela Constancio es una joven de 16 años originaria de Michoacán que interrumpió sus estudios en cuarto grado de primaria porque su madre enfermó. Al cambiar su residencia perdió dos años de estudios, pero gracias al sistema que brinda la Escuela en Casa logró nivelarse y ahora está a punto de terminar la preparatoria.

En su opinión, una de las grandes ventajas de ese modelo es la atención personalizada que los estudiantes reciben de los profesores.

Durante la semana responde manuales y ejercicios temáticos de las materias que cursa. Si surgen dudas, son aclaradas de manera presencial por un profesor, lo que la hace aprender de una manera más cómoda que el método tradicional.

“En las escuelas normales vas diario y son grupos de mucha gente, entonces es cansado que sí tengo una duda me la respondan los profesores”, relata la joven, quien se fijó como meta estudiar Derecho para defender a los indígenas.

La SEJ mantiene aval entre deportistas y niños enfermos

Cualquier padre de familia puede ser asesorado por la Secretaría de Educación Jalisco para desarrollar el programa de Escuela en Casa, pero la dependencia estatal mantiene dos programas para atender a deportistas y niños enfermos.

Víctor Manuel Sandoval Aranda, coordinador de Educación Básica, informa que desde hace años se ejecuta el programa “Sigamos Aprendiendo en el Hospital”, que imparten 10 profesores.

En 2016 esos maestros atendieron a tres mil 503 niños enfermos; dos mil menos que en 2015, cuando se registraron seis mil 274.

La Secretaría de Educación también ofrece facilidades para que 420 niños y jóvenes deportistas de alto rendimiento estudien bajo la modalidad de Escuela en Casa.

Sandoval Aranda señala que, por mandato, la SEJ está obligada a brindar el material necesario y la asesoría.

“El deber de la Secretaría es brindar educación gratuita a todas las personas, incluso si son personas con enfermedades o que se les dificulta adaptarse a las clases diarias, como los deportistas”.

ESCUELA EN EL HOSPITAL Y CASA

Atenciones brindadas a niños enfermos

Año Atenciones 2016 2,503 2015 6.274 2014 6,000 2013 5,667

Escuela en Casa

Deportistas de alto rendimiento que estudian en casa: 420.

Fuente SEJ

