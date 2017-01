Usuarios detectan abusos en el surtido de gas LP

Denuncian que repartidores piden dinero extra para darles tanques con litros completos

GUADALAJARA, JALISCO (22/ENE/2017).- Javier de la Cruz, vecino de la Colonia Parques Colón de Tlaquepaque, detectó hace cuatro meses que su tanque de 30 kilos de gas LP le llegaba incompleto. Cuando se lo hizo saber a los repartidores, estos le dijeron que debía “mocharse” con dinero para recibir la cantidad adecuada.

“El señor que me está entregando, de Zeta Gas, me dijo textual que los tanques completos de 30 kilos sólo los daban a los taqueros porque ellos daban propina, que tenía que dar propina”, señaló De la Cruz, quien afirmó que antes la cantidad que le surtían duraba hasta un mes y medio y ahora sólo tres semanas, a pesar de que el consumo doméstico no cambió porque habitan en casa las mismas personas. “Es una desfachatez la que tienen y tengo recibos y cómo comprobar la duración del gas. Además es terrible lo que subió y que nos estén robando”.

Javier de la Cruz es sólo uno entre cientos de personas que afirman haber sido víctimas de irregularidades por parte de los repartidores de gas.

Gabriela Vázquez Flores, delegada de la Profeco en Jalisco, informó que su dependencia tiene un operativo de vigilancia permanente para detectar abusos de distribuidores de gas. En 2016 el organismo realizó 65 visitas de verificación, de las cuales en 24 casos hubo infracciones.