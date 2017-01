Hasta septiembre se concluirá totalmente el Macrolibramiento

Originalmente la SCT había asegurado que la vía estaría concluida en diciembre pasado

GUADALAJARA, JALISCO (22/ENE/2017).- La conclusión del Macrolibramiento de Guadalajara, sufre un nuevo aplazamiento. El Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que este camino de cuota estará finalizado hasta septiembre de 2017.

“Los 111 kilómetros estarán para septiembre, problemas legales, derechos de vía, más de 20 mil kilómetros de concreto que atender, siete entronques”, manifestó el director del Centro Jalisco de la SCT, Salvador Fernández.

El Macrolibramiento, en proceso de obra desde 2012, no se ha librado aún de amparos, siguen surgiendo nuevos. Actualmente hay 15 vigentes, en su mayoría de ejidatarios de Tlajomulco de Zúñiga.

Con relación a los amparos vigentes, la SCT aseguró que no detienen la realización de las obras; aunque se concedieron algunas suspensiones condicionadas a que la dependencia no haya tomado posesión de los terrenos, lo cual ya sucedió. Los nuevos amparos presentados están en trámite, aún no se pueden llevar a cabo las audiencias.

“Sí se puede (trabajar). Si vienen condicionadas (las suspensiones) es porque no se las dan totalmente, de que no puedes entrar, es raro el que viene de esa manera. ¿Por qué? porque nosotros les acreditamos que ya pagamos, que en los convenios nos entregaron la posesión”, explicó el área jurídica de la dependencia.

Hay un asunto en el que se pretenden impedir las obras, en el caso del Ejido El Tecolote, aunque no lo ha logrado, dijo el funcionario.

Industriales piden sanciones

El Macrolibramiento de Guadalajara es la obra privada en ejecución más importante del país, sin embargo, los desaciertos de autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han originado que sufra retrasos, señaló el representante de la Comisión de Movilidad y Transporte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Enrique Dueñas, quien se pronunció porque se identifique y sancione a los responsables de las ineficiencias.

“No se vale que sea por la ineficiencia de la gente que ha dirigido el Centro SCT Jalisco”, que las obras del Macrolibramiento sigan sin concluirse; “ese proyecto desde un inicio estuvo lleno de desaciertos de parte de la SCT, lo único que le tocaba hacer a la SCT eran las expropiaciones”. Dueñas subrayó que una vez que esté terminado el Macrolibramiento se estima que entre dos mil y tres mil tráileres dejarán de introducirse a vialidades de la metrópoli, ahora entran porque no tienen otra opción, dijo.

Segundo tramo podría abrirse en abril

Aunque los 111 kilómetros del Macrolibramiento de Guadalajara se proyecta terminarlos hasta septiembre, se prevé que en abril esté en circulación un segundo tramo, del entronque de Carretera a Chapala a la Vía a Morelia (o Prolongación López Mateos), de manera que entre las dos primeras extensiones en funcionamiento se transitará por alrededor de 60 kilómetros de la vía.

De acuerdo al director de la SCT en la Entidad, Salvador Fernández, en este momento el avance de los trabajos ronda 88% en la superficie de rodamiento, aunque al incluir los entronques, que serán siete, ese porcentaje global se sitúa en 75 por ciento.

En julio pasado se pusieron en operación los primeros 25 kilómetros del Macrolibramiento, de la Carretera México Guadalajara a la Carretera a Chapala.

La inversión para construir la vía de cuota será de ocho mil millones de pesos por parte del concesionario.

La construcción del Macrolibramiento inició en 2012, los trabajos han sufrido retrasos, ya que la obra ha enfrentado problemas con ejidatarios por los terrenos donde se construye la vía. Se han resuelto alrededor de 50 amparos.