Gaseras recibieron 24 multas por anomalías durante 2016

La mayoría de las sanciones son por no dar litros completos a los consumidores

GUADALAJARA, JALISCO (22/ENE/2017).- Paulo Brughera, habitante de la Colonia Parques de Tesistán, ha sido víctima de irregularidades por parte de los repartidores gaseros. Contó que en su casa, los 60 litros de gas en el tanque estacionario, le alcanzan para un mes: “De repente dura a lo mucho dos semanas. Una vez que hicimos la reclamación nos dijeron que estaban mal nuestras instalaciones”.

Brughera puntualizó que cambiaron válvulas y otros aparatos de su hogar y no les volvió a pasar que les rindiera menos hasta que les surtió un trabajador distinto al de siempre: “Hicimos un reporte de inconformidad, vinieron a revisar y aceptaron que habían cobrado los 60 litros pero nos habían puesto menos. En diciembre sólo nos reembolsaron 15 litros y cuando les hice el comentario a los que vienen siempre me dijeron que el que nos había atendido era un tranza”.

Susana también es consumidora de gas LP. Relató que el primer tanque que compró cuando se mudó a vivir sola le duró siete meses: “Y el siguiente se acabó en menos de un mes, fue exagerado. Cuando le expliqué al proveedor, me dijo que era culpa de la temporada y lo único que me ofreció fue reembolsar la mitad”, contó la ciudadana de Guadalajara, quien dice que no compra gas estacionario porque vive en casa rentada y no conoce cuál empresa es la mejor.

Gabriela Vázquez Flores, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Jalisco, informó que el operativo de vigilancia de gas es permanente y detalló que durante 2016 el organismo efectuó 65 visitas de verificación y en 24 casos hubo infracciones. No dar litros completos fue una de las principales faltas: “Fueron porque los cilindros se encontraban fuera de tolerancia, con litros de menos, o medidor de gas fuera de tolerancia. Fueron inmovilizados 170 cilindros y un medidor de gas” detalló la funcionaria.

Vázquez Flores señaló que para que puedan volver a movilizar los cilindros, el proveedor tiene que corregir y subsanar la falla, además de que recibe una multa que puede ir de los 488 pesos a los cuatro millones 105 mil pesos: “Si es reincidente, la ley marca que puede duplicarse la multa, y si vuelve a ser reincidente se puede llegar a la clausura”.

La delegada de Profeco aconsejó a los ciudadanos a estar presentes cuando les surten el gas, guardar sus comprobantes de compra y si detectan alguna anomalía presentarse en las instalaciones del organismo a hacer la denuncia. “También atendemos verificaciones por oficio, que no necesitan denuncia, para revisar que se dé la cantidad, que se respete los precios exhibidos, las verificaciones se hacen directamente a la empresa”.

EXPERTO SUGIERE REVISIÓN DE MEDIDORES Y VÁLVULAS

Consumidores deben de vigilar a repartidores

José Antonio Rubio González, coordinador de la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables de CUTonalá, recomendó a consumidores que han sufrido engaños al comprar gas que se fijen en sus medidores cuando les surtan: “En los tanques estacionarios se tiene un medidor, el medidor está en porcentaje por lo que se tiene que conocer la capacidad del tanque y con eso determinar a cuántos litros corresponde el porcentaje y compararlo con la cantidad de litros que viene en nuestro recibo”.

El académico subrayó que en el caso del gas que se compra en los cilindros, es más complicado saber si se recibe menos cantidad, por lo que podría estimarse su duración: “Muchas veces los cilindros son ordeñados por quienes reparten el gas, por lo que es muy difícil detectar cuánto viene. En el estacionario no se debe llenar todo, se recomienda un 90, 95% de la capacidad, eso hace que existan fugas”.

Rubio González sugirió a los usuarios de gas LP revisar periódicamente válvulas y medidores, además de que se recomienda revisar el tanque cada diez años para ver si puede seguirse usando. “Se supone que válvulas y medidores tienen una duración de cinco años, hay que checarlos, de preferencia buscar que el tanque esté bajo algún techo que lo cubra, que no esté a la intermedie porque entonces eso lo va dañando”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Medidas para el ahorro de combustible en el hogar

José Antonio Rubio González (coordinador de la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables de CUTonalá de la Universidad de Guadalajara)

José Antonio Rubio, académico de la Universidad de Guadalajara, explicó que hay muchas cosas en las que se pueden fijar los ciudadanos para ahorrar gas, por ejemplo en la estufa: “A veces hay quemadores que empiezan a fallar y vemos la llama amarilla, eso indica que no se está llevando a 100% la combustión porque el color debe ser azul”.

Agregó que otras medidas que se pueden tomar en la cocina son preferir recipientes metálicos en donde el calor se recibe de mejor manera u ollas de presión. “Eso implica un ahorro, en lugar de lo hecho de barro”.

Otra opción para gastar menos gas podrían ser los calentadores solares, que ayudan mucho a reducir el consumo: “El ahorro es muchísimo y dispones de agua caliente generalmente todo el día”, detalló el coordinador de licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables.

CRÓNICA

Comercios padecen el aumento

El señor Santos tiene un negocio de tostadas en la Hermosa Provincia y con el nuevo incremento en el costo del gas es probable que el producto que vende también encarezca: “Ya no nada más es el gas, también nos suben el aceite, la bolsa de celofán y otros productos que intervienen en hacer la tostada. Pago mil pesos cada semana y cuando bajó fue un ahorro para uno, ahora no sé cómo nos vaya a ir”, señaló tras haber realizado su pago.

Isidro Orozco, quien tiene una panadería por la zona de Obregón, surte semanalmente mil 200 pesos que antes del alza le rendían para 169 litros, cuando el litro estaba a 7.07 pesos; ahora cuesta 8.34 y el mismo dinero le alcanzará para 143 litros. “El lunes me dijeron que había subido y surtí por lo pronto el mismo dinero pero ya son menos litros. Como 20 litros menos”.

El panadero indicó que probará si con los 140 litros puede mantener la producción del pan. “Voy a tener que ver, paga uno más y rinde menos. Por lo pronto sí (mantendrá el costo de venta) pero todo va a subir, uno trata de aguantar o por tanta competencia no se pueden subir los precios”.

Heriberto Aranda, vecino de Lagos de Oriente, apenas pidió gas con el nuevo precio, por lo que aún no sabe cuánto le van a cobrar por 120 litros. “Yo pienso que cuando una persona con un sueldo fijo va a ser muy pesado, porque tendrán otros gastos como agua, renta, luz, escuela de los niños”, mencionó.

Aranda también consideró que el alza al gas es un asunto que se minimiza. “Es lo que le he comentado a mucha gente, hacemos huelga de todo pero no por el gas, tenemos que unirnos todos. En Estados Unidos hay como cinco marcas de gas, te suben el gas y te vas a otra y por eso se bajan”.

En 2016 el cilindro de 30 litros costaba 393 pesos y este año aumentó a 465 pesos, mientras que el litro de gas estacionario estaba en 7.07 y subió a 8.34 en la Zona Metropolitana.

SABER MÁS

Entre quejas y denuncias

Según la página de Profeco las denuncias se atienden de oficio mediante una verificación en el establecimiento, mientras que la queja busca directamente el resarcimiento o cumplimiento de obligaciones del proveedor, lo cual se atiende a través de una audiencia de conciliación entre el proveedor y el consumidor.

A DETALLE

¿Cómo presentar una denuncia?

• Teléfono del consumidor (Telcon): 55688722 y 01 800 468 87 22

• Facebook / ProfecoOficial (a través de mensaje privado o inbox)

• Por escrito en cualquier oficina o Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor.

• Personal en cualquier oficina la Procuraduría Federal del Consumidor.

• A través de Chat

• Por medio del Twitter @Profeco

• Aplicación para teléfonos móviles Profeco en 30

• Correo electrónico a la cuenta denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Requisitos para la procedencia de una denuncia

Conforme al Artículo 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los requisitos serán:

• Nombre o razón social del establecimiento

• Calle

• Número

• Estado

• Municipio

• Colonia

• Código postal

• Narración de los hechos que dieron lugar a la denuncia.

Estos son datos indispensables para capturar la denuncia en el sistema y poder emitir la orden de verificación para el proveedor, la cual debe cumplir requisitos de forma y legalidad establecidos por la Ley.

Gaseras jaliscienses infraccionadas en 2016

De acuerdo con información publicada en la página de la Dirección General de Combustibles, las gaseras de Jalisco que tuvieron una infracción por distintos motivos, hasta el 29 de noviembre de 2016 son:

Ubicación Razón Social Número de fechas con infracción El Salto Sonigas S.A. de C.V. 2 Huejucar Combustibles y Gases de Zacatecas S.A. de C.V. 1 Tlajomulco de Zúñiga Súper de GDL, S. de R.L. de C.V. 2 Ahualulco de Mercado Gas Licuado, S.A. de C.V. 1 Cihuatlán Gas Menguc, S.A. de C.V. 1 Guadalajara Thermogas S.A. de C.V 2 Guadalajara Gas Licuado S.A. de C.V 2 Guadalajara Multigas S.A. de C.V. 3 Zapopan Sonigas S.A. de C.V. 2 Teocaltiche Alfa Gas S.A. de C.V. 1 Lagos de Moreno Distribuidora de Gas de Lagos S.A. de C.V. 1 San Juan de los Lagos Distribuidora de Gas Noel S.A. de C.V. 1 San Julián Súper Gas de Los Altos S.A. de C.V 1 Arandas Súper Gas de Los Altos, S.A. de C.V. 1 Atotonilco El Alto Gas Licuado S.A. de C.V. 1 Tonalá Thermogas S.A. de C.V. 1

