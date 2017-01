Aspirantes al STJE comparecen entre señalamientos personales

Se lleva a cabo la segunda jornada de entrevistas a los candidatos a ocupar el lugar el Vega Pámanes

GUADALAJARA, JALISCO (20/ENE/2017).- La segunda jornada de comparecencias de aspirantes a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) continúa con señalamientos personales, principalmente hacia aquellos que trabajan en el Poder Judicial.

Uno de los más cuestionados ha sido el secretario general del Consejo de la Judicatura, Sergio Manuel Jáuregui Gómez, a quien el diputado del Partido Verde, Enrique Aubry le cuestionó su cercanía con el ex presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes y su insistencia por ser magistrado, “y si está usted en el nido de ratas, aquí no viene usted a proponer nada, al contrario viene a defender ese nido de ratas ¿Qué quiere? ¿Ser la rata gigante, como quien era su jefe que hoy ya no está?”.

El presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo Plazola, solicitó a los diputados evitar los señalamientos, “(les solicito) no personalizar las comparecencias, sobre todo sí en el tema que nos ocupa, en el tema de escuchar las motivaciones para ocupar el cargo y no en temas personales, por favor”.

De la segunda lista de 24 aspirantes a ocupar el cargo de magistrado, Nicolás Alvarado Ramírez, quien es funcionario del Poder Judicial de la Federación, se desistió de participar en el proceso.

Alvarado presentó amparos contra el proceso de designación de magistrado en el que fue elegido Antonio Flores Allende, quien debido a éstos ha tomado protesta en tres ocasiones.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ