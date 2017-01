Emiten medidas a peregrinos de San Juan de los Lagos

Protección Civil Jalisco habla a visitantes que irán al municipio por la fiesta de La Candelaria

GUADALAJARA, JALISCO (20/ENE/2017).- La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCyBJ) del gobierno de Jalisco emitió una serie de recomendaciones de seguridad para los peregrinos que visiten San Juan de los Lagos durante la fiesta de La Candelaria.



La dependencia indicó que los peregrinos deben utilizar durante el viaje zapatos cómodos, ropa de colores vivos y abrigadora; en la noche deben vestir chalecos fluorescentes o con rayas reflejantes que lo hagan visible.



También sugirió llevar consigo una lámpara de mano para iluminar su trayecto; no caminar solo sino integrarse a a algún grupo y mantenerse en comunicación con sus familiares.



En caso de padecer alguna enfermedad, pidió llevar consigo medicamento y receta. Es importante que conozca el número de afiliación del servicio médico al que pertenece para en caso de emergencia.



"No se automedique, el abuso en el consumo de analgésicos puede causar graves afectaciones en su salud; durante el trayecto manténgase hidratado, lavase las manos o utilice gel antibacterial antes de ingerir alimentos y después de ir al baño", expuso.



También recomendó no tirar basura sobre la carretera, respetar los señalamientos y seguir las instrucciones de las autoridades municipales y estatales.



La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informó que mantendrá vigilancia constante con recorridos de supervisión y puestos de auxilio atendidos por personal médico y paramédico para atender a los peregrinos.