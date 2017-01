Dependencias buscan regular desperdicio de alimentos

Llaman a ciudadanos, tiendas de autoservicio y a todos los proveedores a sumarse a donar suministros para solucionar el problema

GUADALAJARA, JALISCO (20/ENE/2017).- Dependencias gubernamentales, universidades, iniciativa privada y tres bancos de alimentos de Jalisco, liderados por el ITESO, presentaron una iniciativa para crear una ley que regule el desperdicio de comida en la entidad.

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) informó que coordinará esta iniciativa para reducir el alto nivel de pobreza alimentaria que presenta Jalisco, a pesar de que es el estado que produce más alimentos en México.

La institución señaló que este proyecto estatal es apoyado por distintas secretarías del Gobierno de Jalisco, universidades, sector privado y bancos de alimentos de Guadalajara, Tepatitlán y Zapotlanejo.

La iniciativa, presentada el 18 de enero, cuenta con los 20 millones de pesos que obtuvo de un Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y ya trabaja para disminuir la pobreza alimentaria en el estado que más alimentos produce en México.

"El día de hoy amanecieron más de un millón de jaliscienses sin saber si van a comer", aseguró Jaime Reyes, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, una de las dependencias involucradas con este proyecto piloto que se buscará replicar en otros municipios mexicanos.

"Aprovechamos para hacer un llamado a toda la sociedad a que no solamente se done desperdicio, sino que se done alimento bueno. Hacemos un llamado a todas las tiendas de autoservicio y a todos los proveedores de alimentos para que se unan ante este problema que es tan complejo que no lo hemos podido resolver en décadas", dijo.

El desalentador panorama actual en Jalisco fue resumido por Antonio Hernández, director del Banco de Alimentos de Zapotlanejo, quien mencionó que apenas se recupera uno por ciento del alimento que se desperdicia (los bancos de alimentos recabaron en 2016 más de cuatro mil 500 frutas y verduras, principalmente).

"En Jalisco se desperdicia tanto alimento que podemos darle alimento a todos sin ningún problema, pero no tenemos ni la infraestructura ni la logística. Los bancos de alimentos estamos para rescatar el alimento apto para el consumo humano y hacerlo llegar a aquellas familias que viven en pobreza alimentaria", aseguró.

De acuerdo con el Índice de desperdicios de alimentos en México, elaborado por el Grupo Técnico de Desperdicio de Alimentos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, casi 90 millones de toneladas de comida se van a la basura en México y alrededor de 20 por ciento de los alimentos que produce el país se desperdicia.

"Puede ser el clima, la falta de interés o de recursos para levantar frutas y verduras que se pudren en el campo y, en no pocas ocasiones, sencillamente porque hay empresas que no quieren que baje el precio en el mercado", resaltó Hernández.

Reyes añadió que a diferencia de gobiernos como el de Francia, que el año pasado aprobó una ley que prohíbe a los supermercados desperdiciar comida en buen estado y los obliga a llevarla a bancos de alimentos y organizaciones similares, Jalisco no tiene nada parecido.

"Tenemos que tener iniciativas de política pública para llevar al Congreso para que las leyes y normas se adecúen y nos ayuden ante este esfuerzo", dijo Reyes, quien confió en que se contará "con la comprensión y la disposición de nuestros congresistas", expuso.

Enfatizó la importancia de este proyecto piloto "porque vamos a encontrar dónde están los obstáculos en leyes o normas que impiden mayores donaciones e incentivar a algunas cadenas. Estamos apelando no a la buena voluntad, sino al compromiso que todos debemos de tener; es nuestra obligación".

Las dependencias del Gobierno de Jalisco que participarán en el programa piloto son las secretarías de Desarrollo e Integración Social, Desarrollo Rural; Innovación, Ciencia y Tecnología; Educación, y la del Trabajo y Previsión Social.

Con tecnología, bajo la coordinación del ITESO y con el apoyo de instituciones como el Tec de Monterrey, Jabil Circuit y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información (Canieti), 15 bancos de alimentos en Jalisco mejorarán aspectos como la comunicación.

Mejorarán la comunicación entre ellos y con sus socios, la coordinación con donadores y receptores, la recolección y distribución de los alimentos, y podrán aumentar la vida de anaquel de los mismos.

Otro punto central de este proyecto es que se aleja de las políticas de subvenciones y asistencialistas, al proponerse fomentar la capacitación de los ciudadanos para que busquen la autosustentabilidad alimentaria.

"Se trata de conectar a los beneficiarios de los bancos de alimentos con oportunidades de capacitación, emprendimiento y empleo para ayudarlos a salir de su situación de pobreza", afirmó el gobierno de Jalisco a través de un comunicado.

"Sería inmoral quedarnos con los brazos cruzados", aseveró Reyes, quien demandó a las grandes cadenas de tiendas de autoservicio que donen un porcentaje de sus inventarios, además de reconocer el rezago legislativo que el estado arrastra en la materia.

En un planeta donde casi 800 millones de personas no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa, y el hambre está catalogada como "el mayor riesgo a la salud en el mundo".

Los cálculos de la FAO apuntan que casi una tercera parte de los alimentos que se producen anualmente para consumo humano (más de mil millones de toneladas) nunca serán consumidos por un ser humano.