Amagan con impugnar elección de sustituto de Vega Pámanes

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- Durante la primera jornada de comparecencias ante los diputados, dos de los 24 aspirantes a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), amagaron con presentar amparos si el Congreso no elige el perfil idóneo para sustituir la vacante que dejó el ex presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes.

El primero en lanzar la advertencia fue el juez de primera instancia en materia penal en Ocotlán, Oscar Martín Morales Vázquez, luego de que el diputado de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia López le preguntara si confía en el proceso, a lo que respondió con una negativa, ya que dijo, los legisladores han demostrado en otras ocasiones que no eligen los mejores perfiles.

Por su parte, el secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, José de Jesús Flores Herrera, adelantó que ya estudió los currículums de los otros 47 aspirantes y tiene preparado el amparo por si los diputados no designan al mejor, "yo no puedo dejar de hacer valer mis derechos si se eligiera a una persona que es menos idónea que yo".

Esto provocó que el coordinador de los diputados priistas, Hugo Contreras Zepeda, le señalara que le parece ventajoso que al ser parte de un órgano jurisdiccional federal anuncie que tiene preparado el amparo, "me deja la impresión de una predisposición sin que todavía lo estemos juzgando".

Otro de los 24 aspirantes que acudieron a comparecer este jueves ante la Comisión de Justicia, fue el ex fiscal central, Rafael Castellanos, a quien Valencia López le señaló que no cuenta con un currículum para presumir y no tendría cabida en lo que él considera debería ser la renovación del Poder Judicial, "lamento profundamente el atrevimiento de participar en un proceso de estas características".

Posteriormente en entrevista, Castellanos señaló que el diputado emecista no debería participar en el nombramiento de magistrado, debido a que su hermano Gabriel Valencia López es uno de los 48 aspirantes, por lo que consideró el legislador tiene un conflicto de interés.

Gabriel acudió también al primer día de comparecencias y destacó que de ser elegido solicitará la reducción de los sueldos del Poder Judicial y la aplicación de exámenes de control de confianza.

Este viernes se desarrollará la última etapa de comparecencias para los otros 24 aspirantes.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ